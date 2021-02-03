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Сотрудники ялтинской полиции в кратчайшие сроки ночью отыскали пропавшего ребенка
Фото: МВД по РК

Сотрудники ялтинской полиции в кратчайшие сроки ночью отыскали пропавшего ребенка

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 14:05 03.02.2021

В дежурную часть ялтинской полиции обратилась мама 13-летнего мальчика. Обеспокоенная женщина рассказала, что вечером её сын ушел гулять с собакой, однако в позднее время перестал отвечать на телефонные звонки и домой до сих пор не вернулся.

Полицейские незамедлительно организовали поисковые мероприятия. В результате примерно через 45 минут сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Ялте разыскали одиноко идущего по дороге мальчика. Стражи порядка сообщили в дежурную часть, что подросток найден, и вскоре он был передан взволнованным родителям. Полицейским мальчик рассказал, что во время прогулки его питомец убежал, и юный хозяин, пытаясь отыскать собаку, потерял счет времени, — рассказали в МВД по РК.

К счастью, с ребёнком ничего не случилось, и он вернулся домой целым и невредимым. Родители мальчика выразили полицейским искренние слова благодарности за оказанную помощь. С подростком и его семьёй стражи порядка провели профилактическую беседу.

Полиция призывает родителей внимательнее относиться к безопасности малолетних детей. Согласно действующему законодательству, дети не должны находиться на улице без сопровождения взрослых после 22 часов.

Сотрудники ялтинской полиции в кратчайшие сроки ночью отыскали пропавшего ребенка

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