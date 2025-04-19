Сотрудники «КРЫМ-СПАС» облагораживают памятные места ВОВ

В 1941 году Бахчисарайский партизанский отряд проводил боевые операции в районе сел Верхоречье (Бия-Сала), Шелковичное (Коуш) и с. Чаир. Жители Чаира снабжали партизан продуктами питания, передавали разведданные о противнике и прятали раненных в своих домах. По доносу предателей, гитлеровский карательный отряд СС окружил село, его жителей выгнали из своих домов. Поселение было сожжено, а 27 его жителей за связь с партизанами были расстреляны. В 1958 г. на братской могиле был установлен памятник

Спасатели очистили памятное место и прилегающую территорию от заросшей растительности, сухой листвы и опавших веток. Память о павших в бою героях спасатели почтили возложением цветов и минутой молчания.

Именно этот памятник в урочище Чаир решением местного Совета закреплён за Бахчисарайским АСО. Сотрудники отряда взяли это захоронение под свой постоянный контроль по собственной инициативе.

Кроме этого, спасатели сегодня провели работы по благоустройству памятника на могиле партизана 12 отряда 7 бригады Южного соединения Крыма Виждета Мустафаева. Могила его была обнаружена во время патрулирования горно-лесной местности в 2020 году в плачевном, разрушенном состоянии.

В восстановлении памятника оказали содействие волонтеры и местные жители.

Узнав о состоянии памятника, они проявили инициативу, вместе со спасателями осуществили выезд к памятнику и провели работы по бетонированию и установке мраморной таблички. Теперь ежегодно наши ребята выезжают к этому месту, чтобы почтить память бойца.