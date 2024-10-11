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Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь в ликвидации последствий ДТП на трассе "Таврида"

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь в ликвидации последствий ДТП на трассе «Таврида»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:50 11.10.2024

Вчера на трассе «Таврида», вблизи села Ильичёво Ленинского района произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Прибывшие спасатели Ленинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали содействие медработникам в транспортировке водителя одного из авто в карету СМП. Также сотрудники ведомства провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП и развернули световую башню для проведения следственных мероприятий сотрудниками МВД, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

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