Сотрудники «КРЫМ-СПАС» патрулируют акваторию Чёрного моря

Сотрудники аварийно-спасательной службы «КРЫМ-СПАС» продолжают осуществлять патрулирование акватории Черного моря и береговой линии крупных населенных пунктов полуострова.
В выходные дни на боевое дежурство выходят оперативные группы на моторных лодках, находящихся на вооружении крымских спасателей, — отмечают в пресс-службе «КРЫМ-СПАС».
Так, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев на водных объектах Крымского полуострова и обеспечению безопасности отдыхающих:
- группа спасателей Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек, на мотолодке провела мониторинг береговой линии в ходе которого обследовались подходы к труднодоступным местам со стороны моря у подножья гор.
- дежурная смена Евпаторийского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х спасателей на а/м «УАЗ 390995» смоторным судном «Буревестник 530» выехала на патрулирование прибрежной полосы г. Евпатория(пос. Заозерное), Уютненского и Молочненского сельских советов Сакского района. Без происшествий.
По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова уже сейчас, в связи с теплой погодой жители полуострова начали активный отдых на так называемых «стихийных пляжах».
Поэтому основные усилия во время проведения профилактики направлены на обеспечение безопасности в этих местах, особенно в выходные дни, — говорит министр.
Также Сергей Шахов подчеркнул, что нужно очень внимательно подходить к выбору места отдыха, обращать внимание на установленные информационные и предупреждающие знаки:
Кроме того, нельзя оставлять детей без присмотра. Отправляясь на несанкционированный пляж, вы ставите под угрозу свою жизнь и жизнь своих близких.
Следует отметить, что, проводя патрулирования и рейды, сотрудники «КРЫМ-СПАС» доводят всем отдыхающим необходимую информацию о правилах безопасного поведения на воде, раздают памятки и проводят профилактические беседы, которые призваны сформировать у людей культуру безопасного поведения на воде.
Крымские спасатели призывают жителей и гостей Республики строго соблюдать правила безопасного поведения на воде:
- выбирайте для купания безопасные или специально оборудованные места;
- не купайтесь в нетрезвом состоянии;
- не ныряйте в незнакомых местах;
- не заплывайте далеко от берега и за знаки ограждения акватории пляжа;
- не прыгайте в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не предназначенных для этих целей.
Помните, игнорирование правил безопасности на воде может привести к трагическим последствиям. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101» или «112».
Фото: архив МЧС Республики Крым
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