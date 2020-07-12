Сотрудники «КРЫМ-СПАС» патрулируют акваторию Чёрного моря

Сотрудники аварийно-спасательной службы «КРЫМ-СПАС» продолжают осуществлять патрулирование акватории Черного моря и береговой линии крупных населенных пунктов полуострова.

В выходные дни на боевое дежурство выходят оперативные группы на моторных лодках, находящихся на вооружении крымских спасателей, — отмечают в пресс-службе «КРЫМ-СПАС».

Так, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев на водных объектах Крымского полуострова и обеспечению безопасности отдыхающих:

группа спасателей Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек, на мотолодке провела мониторинг береговой линии в ходе которого обследовались подходы к труднодоступным местам со стороны моря у подножья гор.

дежурная смена Евпаторийского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х спасателей на а/м «УАЗ 390995» смоторным судном «Буревестник 530» выехала на патрулирование прибрежной полосы г. Евпатория(пос. Заозерное), Уютненского и Молочненского сельских советов Сакского района. Без происшествий.

По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова уже сейчас, в связи с теплой погодой жители полуострова начали активный отдых на так называемых «стихийных пляжах».

Поэтому основные усилия во время проведения профилактики направлены на обеспечение безопасности в этих местах, особенно в выходные дни, — говорит министр.

Также Сергей Шахов подчеркнул, что нужно очень внимательно подходить к выбору места отдыха, обращать внимание на установленные информационные и предупреждающие знаки:

Кроме того, нельзя оставлять детей без присмотра. Отправляясь на несанкционированный пляж, вы ставите под угрозу свою жизнь и жизнь своих близких.

Следует отметить, что, проводя патрулирования и рейды, сотрудники «КРЫМ-СПАС» доводят всем отдыхающим необходимую информацию о правилах безопасного поведения на воде, раздают памятки и проводят профилактические беседы, которые призваны сформировать у людей культуру безопасного поведения на воде.

Крымские спасатели призывают жителей и гостей Республики строго соблюдать правила безопасного поведения на воде:

выбирайте для купания безопасные или специально оборудованные места;

не купайтесь в нетрезвом состоянии;

не ныряйте в незнакомых местах;

не заплывайте далеко от берега и за знаки ограждения акватории пляжа;

не прыгайте в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не предназначенных для этих целей.

Помните, игнорирование правил безопасности на воде может привести к трагическим последствиям. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101» или «112».

Фото: архив МЧС Республики Крым