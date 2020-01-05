С целью предупреждения возникновения возможных чрезвычайных ситуаций сотрудники «КРЫМ-СПАС» патрулируют места массового отдыха, туристские тропы и стоянки в горно-лесной зоне полуострова. Так, в течение выходных дней:

спасатели Феодосийского АСО «КРЫМ-СПАС» выезжали на патрулирование по маршруту: № 1: г.Феодосия – Старый Крым – т/с Чокрак – т/с Красный камень – т/с Дубки – т/с Шах-Мурза.

спасатели Белогорского аварийно-спасательного отряда выезжали на патрулирование по маршруту: Белогорск-с. Новокленово — пещ. Аджи-Коба-г. Кара-Тау-плато Караби яйла-метеостанция Караби -перевал Алакат-Богаз-вод. Ускут-т/с В.Кок-Асан-т/с Н.Кок-Асан-с.Красноселовка-Белогорск.

также на патрулирование выезжали сотрудники Алуштинского АСО «КРЫМ-СПАС» по маршруту: Алушта – с. Лучистое – «Долина приведений» — т/с Демерджи — Ангарский перевал — т/с Школьная поляна – т/с Буковая поляна – т/с Кутузовское озеро — Ангарский перевал — по трассе Симферополь — Алушта до расположения АСО.

Со встретившимися на пути незарегистрированными туристами, экскурсионными группами и их руководителями сотрудники аварийно-спасательной службы провели профилактические беседы по правилам безопасности в горно-лесных массивах и раздали памятки, в которых указаны контактные номера телефонов оперативного дежурного «КРЫМ-СПАС», — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Крымские спасатели также напоминают, что перед выходом на туристический маршрут необходимо зарегистрироваться . По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, в течение выходных дней спасатели находятся в местах с массовым пребыванием туристов, а значит смогут своевременно оказать помощь в случае необходимости:

Личный состав осуществляющий патрулирование обеспечен всем необходимым: техникой высокой проходимости, радиостанциями, шанцевым инструментом и др. Предусмотрен резерв сил и средств на случай реагирования в случае возникновения ЧС.

В ходе осмотра подконтрольных зон спасатели также выявляют аварийные участки, образовавшиеся в результате неблагоприятных погодных условий: надломленные деревья, камнепады и т.д., и представляющие опасность.