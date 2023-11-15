Сотрудники "КРЫМ-СПАС" тренировались спасать тонущего человека. Ночью и с воздуха....

8 спасателей из числа Евпаторийского и Симферопольского аварийно-спасательных отрядов ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» провели тренировку по беспарашютному десантированию совместно с летчиками Южного авиационно-спасательного центра МЧС России (ЮАСЦ МЧС РФ). Практическое занятие прошло в п. Николаевка Симферопольского района.
Используя штатное спускоподъемное оборудование вертолета МИ-8, сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» отработали действия по спасению условных пострадавших с водной поверхности в дневное и ночное время суток. В режиме висения вертолета с высоты 30 метров было осуществлено 24 спуска и подъема для оказания помощи условно тонущему человеку. В это время безопасность на воде обеспечивала дополнительная группа спасателей из числа Евпаторийского отряда на м/с «Буревестник- 530», — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.
Кроме того, сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в темное время суток отработали практические спуски с вертолета, находящегося в режиме висения на высоте 30 м, на подготовленную площадку с применением спускового устройства. Всего было осуществлено 32 спуска. Особое внимание во время выполнения упражнений было уделено отработке взаимодействия и слаженности экипажа воздушного судна с выпускающим и со спасателями, которые осуществляют десантирование с борта.
источник: пресс-служба МЧС России в Крыму
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