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Сотрудники «КРЫМ-СПАС» тренировались спасать тонущего человека. Ночью и с воздуха….

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» тренировались спасать тонущего человека. Ночью и с воздуха….

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:35 15.11.2023

8 спасателей из числа Евпаторийского и Симферопольского аварийно-спасательных отрядов ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» провели тренировку по беспарашютному десантированию совместно с летчиками Южного авиационно-спасательного центра МЧС России (ЮАСЦ МЧС РФ). Практическое занятие прошло в п. Николаевка Симферопольского района.

Используя штатное спускоподъемное оборудование вертолета МИ-8, сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» отработали действия по спасению условных пострадавших с водной поверхности в дневное и ночное время суток. В режиме висения вертолета с высоты 30 метров было осуществлено 24 спуска и подъема для оказания помощи  условно тонущему человеку. В это время безопасность на воде обеспечивала дополнительная группа  спасателей  из числа Евпаторийского отряда на м/с «Буревестник- 530», — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

Сотрудники "КРЫМ-СПАС" тренировались спасать тонущего человека. Ночью и с воздуха....

Кроме того, сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в темное время суток отработали практические спуски с вертолета, находящегося в режиме висения на высоте 30 м, на подготовленную площадку с применением спускового устройства. Всего было осуществлено 32 спуска. Особое внимание во время выполнения упражнений было уделено отработке взаимодействия и слаженности экипажа воздушного судна с выпускающим и со спасателями, которые осуществляют десантирование с борта.

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источник: пресс-служба МЧС России в Крыму

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