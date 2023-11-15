Сотрудники "КРЫМ-СПАС" тренировались спасать тонущего человека. Ночью и с воздуха....

Кроме того, сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в темное время суток отработали практические спуски с вертолета, находящегося в режиме висения на высоте 30 м, на подготовленную площадку с применением спускового устройства. Всего было осуществлено 32 спуска. Особое внимание во время выполнения упражнений было уделено отработке взаимодействия и слаженности экипажа воздушного судна с выпускающим и со спасателями, которые осуществляют десантирование с борта.

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму