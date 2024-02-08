Сотрудники «КРЫМ-СПАС» учатся управлять БПЛА

Пятеро спасателей из числа Алуштинского, Бахчисарайского, Судакского и Ялтинского аварийно-спасательных отрядов «КРЫМ-СПАС» прошли повышение квалификации по программе управления беспилотным летательным аппаратом (в объеме 72 часа).
Обучение состояло из теоретической и практической части. В рамках теории были изучены устройство и технические характеристики БПЛА, основы аэродинамики, юридическая информация по использованию воздушного пространства.
Практически сотрудники «КРЫМ-СПАС» отработали управление беспилотным летательным аппаратом в нормальных условиях, с умеренными помехами и в неблагоприятных погодных условиях. В частности спасатели осуществляли осмотр местности при помощи БПЛА и его выход в заданную точку, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.
Обучение успешно завершилось, и все сотрудники получат свидетельство о повышении квалификации по программе управления БПЛА.
Фото: КРЫМ-СПАС.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым-СПАС
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым-СПАС