Сотрудники «КРЫМ-СПАС» учатся управлять БПЛА

Пятеро спасателей из числа Алуштинского, Бахчисарайского, Судакского и Ялтинского аварийно-спасательных отрядов «КРЫМ-СПАС» прошли повышение квалификации по программе управления беспилотным летательным аппаратом (в объеме 72 часа).

Обучение состояло из теоретической и практической части. В рамках теории были изучены устройство и технические характеристики БПЛА, основы аэродинамики, юридическая информация по использованию воздушного пространства.

Практически сотрудники «КРЫМ-СПАС» отработали управление беспилотным летательным аппаратом в нормальных условиях, с умеренными помехами и в неблагоприятных погодных условиях. В частности спасатели осуществляли осмотр местности при помощи БПЛА и его выход в заданную точку, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Обучение успешно завершилось, и все сотрудники получат свидетельство о повышении квалификации по программе управления БПЛА.

Фото: КРЫМ-СПАС.