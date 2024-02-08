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Сотрудники «КРЫМ-СПАС» учатся управлять БПЛА

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» учатся управлять БПЛА

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 19:46 08.02.2024

Пятеро спасателей из числа Алуштинского, Бахчисарайского, Судакского и Ялтинского аварийно-спасательных отрядов «КРЫМ-СПАС» прошли повышение квалификации по программе управления беспилотным летательным аппаратом (в объеме 72 часа).

Обучение состояло из теоретической и практической части. В рамках теории были изучены устройство и технические характеристики БПЛА, основы аэродинамики, юридическая информация по использованию воздушного пространства.

Практически сотрудники «КРЫМ-СПАС» отработали управление беспилотным летательным аппаратом в нормальных условиях, с умеренными помехами и в неблагоприятных погодных условиях. В частности спасатели осуществляли осмотр местности при помощи БПЛА и его выход в заданную точку, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» учатся управлять БПЛА

Обучение успешно завершилось, и все сотрудники получат свидетельство о повышении квалификации по программе управления БПЛА.

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Сотрудники «КРЫМ-СПАС» учатся управлять БПЛА

Фото: КРЫМ-СПАС.

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