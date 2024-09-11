Сотрудники «КРЫМ-СПАС» в этом году оказали помощь 780 крымчанам

Маленький ребенок случайно закрылся в помещении, захлопнулась дверь, а на плите готовится еда, пожилой человек не выходит на связь и не открывает, беспомощный человек не может самостоятельно открыть дверь сотрудникам скорой помощи – за всеми этими случаями стоит человеческая жизнь. И, конечно, требуется безотлагательная помощь спасателей. Иногда требуется с помощью специального инструмента открыть дверь или попасть в квартиру через балкон или окно, чтобы оперативно оказать необходимую помощь людям.

Сотрудники МЧС Республики Крым практически ежедневно сталкиваются с подобными случаями, при этом по-настоящему спасая человеческие жизни. Только с начала этого года сотрудники «КРЫМ-СПАС» 778 раз выезжали на неотложные работы такого характера, оказав помощь 780 чел.

Например, вчера в службу спасения обратился сын пожилой женщины, который сообщил, что его мать долгое время не отвечает на звонки и не открывает дверь. Дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного с использованием слесарного инструмента открыла дверь квартиры, где была обнаружена женщина в беспомощном состоянии. Спасатели оказали пострадавшей первую помощь и транспортировали ее на носилках с 6-го этажа к автомобилю уже прибывшей скорой помощи, тем самым сохранив ей жизнь.

В Евпатории несколькими днями ранее за помощью к спасателям обратились родственники пожилой женщины, сообщившие о необходимости оказать помощь в открытии двери с применением специнструмента. В квартире оказалась женщина, нуждающаяся в экстренной медпомощи, а также ребенок. Спасатели транспортировали ее к карете СМП, после чего она была доставлена в больницу.

Спасатели особенно подчеркивают, что открытие дверей и проникновение в помещение осуществляется только в том случае, если есть реальная угроза жизни и здоровью. Работы проводятся только в присутствии сотрудников правоохранительных органов и родственников.

Фото из архива пресс-службы МЧС Республики Крым