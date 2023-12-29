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Сотрудники «КРЫМ-СПАС» за 2023 год спасли более 600 человек

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» за 2023 год спасли более 600 человек

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:39 29.12.2023

За отчетный период деятельности подразделениями ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» было осуществлено 2703 выезда, из которых 228  поисково-спасательных работ природного характера, 193 аварийно-спасательных работы техногенного характера, 65 АСР на воде.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев сообщил, что за отчетный период деятельности подразделениями ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» было осуществлено 2703 выезда, из которых 228  поисково-спасательных работ природного характера, 193 аварийно-спасательных работы техногенного характера, 65 аварийно-спасательных работ на воде.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей спасено более 600 человеческих жизней, — цитирует пресс-служба министра.

Регулярно подразделениями «КРЫМ-СПАС» проводится профилактическая работа в зонах своей ответственности. Всего за 2023 год осуществлено 551 профилактическое мероприятие. С целью повышения уровня культуры безопасности детей специалисты «КРЫМ-СПАС» провели 90 открытых уроков для подрастающего поколения Республики Крым.

По словам Министра, наиболее резонансными и значимыми спасательными операциями с участием сотрудников «КРЫМ-СПАС» на протяжении 2023 года стали эвакуация населения из подтопленных территорий и ликвидация последствий прохождения опасных метеоявлений в ГО Евпатория, Ленинском и Черноморском районах.

С целью повышения эффективности реагирования проведено обучение 164 сотрудников по профессии: «Матрос-спасатель», 12 вновь принятых сотрудников по программе «Первоначальная подготовка спасателей», а также 6 человек получили квалификацию «водолаз 4-5 разряда».

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В сентябре текущего года Джанкойскому аварийно-спасательному отряду ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» вручено свидетельство на проведение аварийно-спасательных работ.

В зону ответственности отряда входят 24 населенных пункта и несколько важных социально значимых объектов. Напомним, благодаря руководству Республики в 2022 году удалось расширить штатную численность ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»  и создать новый отряд в Джанкойском районе.

В текущем году благодаря поддержке Главы Республики Крым Учреждением приобретены 9 беспилотных летательных аппаратов, 44 комплекта противоосколочного снаряжения необходимого для осуществления деятельности в условиях повышенной террористической опасности, 9 коллективных аптечек, 310 индивидуальных дозиметров, 20 приборов радиохимической разведки, 3000 респираторов фильтрующих и 85 защитных костюмов Л-1.

Как отметил начальник ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» Андрей Назаренко, главными задачами на 2024 год являются: строительство модульного здания для Судакского аварийно-спасательного отряда; поддержание высокой боеготовности аварийно-спасательных отрядов, проведение учебно-тренировочных мероприятий, обеспечение снаряжением, техникой, имуществом; организация мероприятий, направленных на улучшение социальной защиты и повышение престижа профессии «спасатель; подготовка зданий и сооружений, техники и оборудования к осенне-зимнему периоду эксплуатации.

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму

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