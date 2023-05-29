Сотрудники МЧС изучают объекты детского летнего отдыха в Севастополе

Севастопольские сотрудники МЧС России провели занятия по оперативно-тактическому изучению объектов: в канун летней оздоровительной кампании, которая начнётся уже в ближайшие дни, уделили внимание учреждениям детского отдыха. Так, детальная проработка и анализ данных были организованы в лагерях «Ласпи» и «Горный». Их севастопольские огнеборцы посетили в рамках программы «Школа оперативного мастерства», рассчитанной на совершенствование подходов к тушению пожаров.

В случае возникновения возгорания на этих объектах, учитывая массовое нахождение на них детей, реагирование подразделений запланировано по повышенным рангам. Потому доскональное изучение и систематическая актуализация информации об их характеристиках и обстановке чрезвычайно важны. В ходе занятия были исследованы особенности территорий, получены сведения о зданиях, помещениях, конструкциях и коммуникациях, внешних и внутренних источниках противопожарного водоснабжения, возможностях подъезда и эвакуационных путях. По итогам изучения объектов была проведена корректировка планов тушения пожара, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Участниками мероприятия стали представители среднего и старшего начальствующего состава подразделений Главного управления МЧС России по городу Севастополю, допущенные к руководству тушением пожара. В процессе занятия администрация и персонал оздоровительных лагерей оказали сотрудникам спасательного ведомства всестороннее содействие.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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