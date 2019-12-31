Сотрудники МЧС Крыма работают в режиме повышенной готовности

Подразделения МЧС Крыма переведены в режим повышенной готовности на период новогодних и рождественских праздников.

В МЧС уточнены планы взаимодействия с органами управления Республики на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на полуострове. Вся спасательная техника готова к реагированию, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Кроме того, в период праздничных новогодних дней на плато Ай-Петри и Ангарском перевале будут находиться спасатели.

Однако уже сейчас в МЧС следят за изменениями погодных условий — в случае их ухудшения, а также при условии выпадения устойчивого снежного покрова, в местах массового скопления людей аварийно-спасательные посты могут начать работать и раньше, — отмечает министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

По словам министра, на время праздничных дней приняты дополнительные меры по профилактике пожаров, усилен надзор за безаварийной работой объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. На особом контроле экстренных служб находятся места проведения новогодних елок и других праздничных массовых мероприятий:

Руководители объектов, проводящих новогодние праздники, должны провести инструктажи по мерам пожарной безопасности с организаторами мероприятий, — говорит Сергей Шахов.

Министр также подчеркнул, что ответственность за безопасность проведения праздничных новогодних мероприятий во многом лежит на главах администраций муниципальных образований.

В ведомстве также подчёркивают: на полуостров ожидается прибытие огромного числа туристов из других уголков России.

В связи с этим, в горно-лесной местности, в местах с массовым пребыванием людей, на туристических маршрутах и стоянках также усилено патрулирование спасателей «КРЫМ-СПАС». В свою очередь на объектах культового значения: в храмах и церквях ведется превентивная работа по предупреждению пожаров, а именно: проверяются наличие и исправность первичных средств пожаротушения, источников противопожарного водоснабжения и состояние эвакуационных выходов. Дополнительно проводятся инструктажи со священнослужителями по действиям в случае возникновения пожара, — отмечает министр.

Крымские спасатели напоминают жителям и гостям Крымского полуострова: соблюдайте все правила предосторожности, и тогда встреча Нового года принесет вам только радость и удовольствие!