Сотрудники МЧС Крыма спасли собаку, упавшую в ущелье

Сообщение о том, что необходима помощь спасателей в извлечении охотничьей собаки, упавшей в ущелье скалы Копек-Баш (в районе Бахчисарая), поступило в МЧС Крыма сегодня утром.

Для оказания помощи животному выехала дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». Прибыв к ущелью, спасатели выяснили, что собака находится на глубине около 5 метров. При помощи альпинистского снаряжения сотрудники МЧС успешно достали животное и передали его хозяину. При проведении работ никто не пострадал, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Фото: КРЫМ-СПАС.