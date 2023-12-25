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Сотрудники МЧС спасли собаку, упавшую в ущелье

Сотрудники МЧС Крыма спасли собаку, упавшую в ущелье

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 13:59 25.12.2023

Сообщение о том, что необходима помощь спасателей в извлечении охотничьей собаки, упавшей в ущелье скалы Копек-Баш (в районе Бахчисарая), поступило в МЧС Крыма сегодня утром.

Для оказания помощи животному выехала дежурная смена Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». Прибыв к ущелью, спасатели выяснили, что собака находится на глубине около 5 метров. При помощи альпинистского снаряжения сотрудники МЧС успешно достали животное и передали его хозяину. При проведении работ никто не  пострадал, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Сотрудники МЧС Крыма спасли собаку, упавшую в ущелье

Фото: КРЫМ-СПАС.

 

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