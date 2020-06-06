Сотрудники МЧС напоминают: в Крыму — особый противопожарный режим

В МЧС России в Крыму подчёркивают: особый противопожарный режим — это дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях. В период действия особого противопожарного режима:

Штрафные санкции были недавно ужесточены. Теперь нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей, на юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.