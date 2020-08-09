Сотрудники МЧС обеспечивают безопасность проведения Байк-шоу в Севастополе

В эти выходные в Севастополе проходит XXV Международное байк-шоу. Под открытым небом – в живописном природном уголке у горы Гасфорта – в очередной раз собрались тысячи приверженцев мотодвижения и музыкальных субкультур, поклонники шумного, активного отдыха. Традиционно, основной упор программы сделан на концертную часть – выступления известных исполнителей – и экстремальную составляющую: трюки, пиротехнические эффекты.

Предварительно севастопольские сотрудники МЧС провели масштабную профилактическую работу, направленную на минимизацию рисков возникновения нештатных ситуаций. Кроме того, на протяжении всего двухдневного действа на территории у горы Гасфорта совместно несут дежурство силы и средства Главного управления МЧС России по городу Севастополю и Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты: 11 единиц техники и 18 человек личного состава. От МЧС обстановку контролируют не только пожарные, но и представители аварийно-спасательной части, части пиротехнических и специальных водолазных работ Специализированного отряда, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Второй день шоу ознаменовался зрелищным событием: мотопробегом от горы Гасфорта до главной площади Севастополя – площади Нахимова. В общей колонне этот путь преодолели и «байкеры МЧС»: представители мотогруппы экстренного реагирования чрезвычайного ведомства с флагом «30 лет МЧС».

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе