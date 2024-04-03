Сотрудники МЧС России из Севастополя приняли участие в сборах пиротехников и саперов

В Ногинском спасательном центре МЧС России завершились первые учебные сборы с начальниками (командирами) пиротехнических подразделений спасательных воинских формирований МЧС России, в том числе из новых регионов, представители научных и образовательных организаций чрезвычайного ведомства. В мероприятии приняли участие свыше 120 человек. Среди них и трое сотрудников Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

На мероприятии были подведены итоги деятельности пиротехнических подразделений в 2023 году, проведены инструкторско-методические занятия по вопросам организации медицинского обеспечения, технологии проведения работ, особенностям и порядку проведения очистки местности с применением робототехнических средств разминирования, а также порядку обезвреживания (уничтожения) взрывоопасных предметов. Кроме того, прошла научно-практическая конференция по актуальным вопросы разминирования, участие в которой приняли представители Минобороны России, Росгвардии, научных учреждений и предприятий промышленности, — рассказали в ГУ МЧС России по г. Севастополю.

На выставочной экспозиции были представлены перспективные образцы оборудования и имущества для проведения работ по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов, средств бронезащиты и технических средства обучения личного состава.

Для участников сбора был организован практический показ российских робототехнических средств разминирования «МТ-2», РТК «Шмель», учебных средств имитации взрывоопасных предметов и беспилотные летательные аппараты с оборудованием для поиска ВОП. Впервые представлен комплекс разминирования тяжелого класса «МТ-10».

Проведение данного мероприятия на постоянной основе позволит, применяя практический опыт, совершенствовать технологию проведения пиротехнических работ, формировать единые подходы к организации подготовки, применения и всестороннего обеспечения пиротехнических подразделений МЧС России.