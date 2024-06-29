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Сотрудники МЧС России ликвидировали на пляже «Учкуевка» четыре суббоеприпаса

Сотрудники МЧС России ликвидировали на пляже «Учкуевка» четыре суббоеприпаса

Опубликовал: КрымPRESS в ЧП в Крыму 10:32 29.06.2024

Пиротехники МЧС России уничтожили взрывоопасные предметы, обнаруженные на дне  пляжа «Учкуевка» после ракетного удара.

За время обследования акватории найдено 4 неразорвавшихся суббоеприпаса – на глубинах от 2-х до 5-ти метров. Их уничтожили контролируемыми подрывами на месте обнаружения. Для обеспечения безопасности мероприятий также  привлекались представители профильных департаментов Правительства Севастополя, медицинские бригады, правоохранительные органы. Операция прошла в штатном режиме, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

Сотрудники МЧС России ликвидировали на пляже "Учкуевка" четыре суббоеприпаса Сотрудники МЧС России ликвидировали на пляже "Учкуевка" четыре суббоеприпаса Сотрудники МЧС России ликвидировали на пляже "Учкуевка" четыре суббоеприпаса Сотрудники МЧС России ликвидировали на пляже "Учкуевка" четыре суббоеприпаса

Водолазные работы по поиску и обнаружению взрывоопасных предметов будут продолжены.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе 

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