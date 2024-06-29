Сотрудники МЧС России ликвидировали на пляже «Учкуевка» четыре суббоеприпаса

Пиротехники МЧС России уничтожили взрывоопасные предметы, обнаруженные на дне пляжа «Учкуевка» после ракетного удара.

За время обследования акватории найдено 4 неразорвавшихся суббоеприпаса – на глубинах от 2-х до 5-ти метров. Их уничтожили контролируемыми подрывами на месте обнаружения. Для обеспечения безопасности мероприятий также привлекались представители профильных департаментов Правительства Севастополя, медицинские бригады, правоохранительные органы. Операция прошла в штатном режиме, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.