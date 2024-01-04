Сотрудники МЧС России обеспечат безопасность Рождественской ночи

В ночь с 6 на 7 января православные верующие соберутся вместе, чтобы отметить один из главных праздников – Рождество Христово. В полночь во всех храмах и соборах Крыма пройдёт Всенощное бдение. В нём примут участие тысячи верующих, безопасность которых обеспечат специалисты МЧС России, сотрудники МВД и службы экстренного реагирования.

Для того чтобы празднества прошли безопасно, инспекторы Государственного пожарного надзора МЧС заблаговременно провели профилактические визиты, во время которых были проверены соблюдение требований пожарной безопасности во всех храмах полуострова.

Особое внимание было уделено проверке работоспособности пожарной сигнализации, состоянию первичных средств пожаротушения и наличию эвакуационных выходов. Не остались без внимания настоятели и работники храмов. С ними были проведены дополнительные инструктажи по требованиям пожарной безопасности и алгоритму действий в случае возникновения возгорания, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Помимо профилактических мероприятий, в период проведения праздничных богослужений, у наиболее посещаемых церквей и храмов будет организовано круглосуточное дежурство сотрудников МЧС России.