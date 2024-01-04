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Сотрудники МЧС России обеспечат безопасность Рождественской ночи

Сотрудники МЧС России обеспечат безопасность Рождественской ночи

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:56 04.01.2024

В ночь с 6 на 7 января православные верующие соберутся вместе, чтобы отметить один из главных праздников – Рождество Христово. В полночь во всех храмах и соборах Крыма пройдёт Всенощное бдение. В нём примут участие тысячи верующих, безопасность которых обеспечат специалисты МЧС России, сотрудники МВД и службы экстренного реагирования.

Сотрудники МЧС России обеспечат безопасность Рождественской ночи

Для того чтобы празднества прошли безопасно, инспекторы Государственного пожарного надзора МЧС заблаговременно провели профилактические визиты, во время которых были проверены соблюдение требований пожарной безопасности во всех храмах полуострова.

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Сотрудники МЧС России обеспечат безопасность Рождественской ночи

Особое внимание было уделено проверке работоспособности пожарной сигнализации, состоянию первичных средств пожаротушения и наличию эвакуационных выходов. Не остались без внимания настоятели и работники храмов. С ними были проведены дополнительные инструктажи по требованиям пожарной безопасности и алгоритму действий в случае возникновения возгорания, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Сотрудники МЧС России обеспечат безопасность Рождественской ночи

Помимо профилактических мероприятий, в период проведения праздничных богослужений, у наиболее посещаемых церквей и храмов будет организовано круглосуточное дежурство сотрудников МЧС России.

Сотрудники МЧС России обеспечат безопасность Рождественской ночи

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