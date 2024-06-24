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Сотрудники МЧС России обеспечили безопасность прибывших на отдых в «Артек» детей

Сотрудники МЧС России обеспечили безопасность прибывших на отдых в «Артек» детей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Артек 14:05 24.06.2024

В Крым прибыли на отдых в МДЦ «Артек» около 100 детей погибших и пострадавших сотрудников МЧС России из ДНР, ЛНР и Херсонской области. Родители этих детей каждый день под обстрелами, с риском для своей жизни, спасали, спасают людей, ликвидируя пожары и восстанавливая поврежденную инфраструктуру.

Мы заботимся о детях и семьях тех, кто рискуют своими жизнями ради спасения других. Это наша задача. Важно, чтобы они чувствовали, что у них есть поддержка, — заявил глава МЧС России Александр Куренков.

Сотрудники МЧС России обеспечили безопасность прибывших на отдых в «Артек» детей

В Крыму детей ожидают три незабываемых недели на море и солнце, участие в спортивных и творческих встречах в «Артеке».

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Сотрудники МЧС России сопроводили ребят в международный детский центр, а также запланировали для них увлекательные мастер-классы и тематические площадки в рамках программы «Школа безопасности».

Сотрудники МЧС России обеспечили безопасность прибывших на отдых в «Артек» детей

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