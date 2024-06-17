Сотрудники МЧС России по Севастополю провели очередные спортивные соревнования

Сотрудники Главного управления МЧС России по Севастополю постоянно укрепляют командный дух, совершенствуют физическую подготовку и воспитывают волю к победе, принимая участие в разнообразных спортивных состязаниях. Очередные соревнования среди личного состава – по плаванию – прошли на базе Спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя.

Участники совершили индивидуальные заплывы на дистанцию 100 метров, а также поборолись за лидерство в командной эстафете. Всего мероприятие собрало более 40 сотрудников чрезвычайного ведомства. По результатам напряжённой борьбы места распределились следующим образом: в первой возрастной категории лучшим стал представитель 6-й пожарно-спасательной части Дмитрий Шапорин; среди пловцов второй возрастной категории лидировал Николай Амирьян из 3-й части; в третьей возрастной категории вперёд вышел Сергей Куртуков – начальник Центра управления в кризисных ситуациях. Лучший результат в женском заплыве у Марины Колесник, выступавшей за 4-ю пожарно-спасательную часть. В состязании ветеранов победа у Ирины Литвиновой. В командном зачёте результаты таковы: бронза у 1-й пожарно-спасательной части, на втором месте 4-я часть, абсолютным победителем же стала сборная управления надзорной деятельности и профилактической работы. Главное управление МЧС России по городу Севастополю поздравляет пловцов с высокими результатами и желает всем участникам дальнейших спортивных и профессиональных побед! — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.