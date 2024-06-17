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Сотрудники МЧС России по Севастополю провели очередные спортивные соревнования

Сотрудники МЧС России по Севастополю провели очередные спортивные соревнования

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:04 17.06.2024

Сотрудники Главного управления МЧС России по Севастополю постоянно укрепляют командный дух, совершенствуют физическую подготовку и воспитывают волю к победе, принимая участие в разнообразных спортивных состязаниях. Очередные соревнования среди личного состава – по плаванию – прошли на базе Спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя.

Участники совершили индивидуальные заплывы на дистанцию 100 метров, а также поборолись за лидерство в командной эстафете. Всего мероприятие собрало более 40 сотрудников чрезвычайного ведомства. По результатам напряжённой борьбы места распределились следующим образом: в первой возрастной категории лучшим стал представитель 6-й пожарно-спасательной части Дмитрий Шапорин; среди пловцов второй возрастной категории лидировал Николай Амирьян из 3-й части; в третьей возрастной категории вперёд вышел Сергей Куртуков – начальник Центра управления в кризисных ситуациях. Лучший результат в женском заплыве у Марины Колесник, выступавшей за 4-ю пожарно-спасательную часть. В состязании ветеранов победа у Ирины Литвиновой. В командном зачёте результаты таковы: бронза у 1-й пожарно-спасательной части, на втором месте 4-я часть, абсолютным победителем же стала сборная управления надзорной деятельности и профилактической работы. Главное управление МЧС России по городу Севастополю поздравляет пловцов с высокими результатами и желает всем участникам дальнейших спортивных и профессиональных побед! — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

Сотрудники МЧС России по Севастополю провели очередные спортивные соревнования Сотрудники МЧС России по Севастополю провели очередные спортивные соревнования Сотрудники МЧС России по Севастополю провели очередные спортивные соревнования Сотрудники МЧС России по Севастополю провели очередные спортивные соревнования

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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