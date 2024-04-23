Сотрудники МЧС России проверяют храмы перед Пасхой

В преддверии праздника Светлой Пасхи в церквях и храмах сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы проводят профилактические визиты, направленные на обеспечение безопасного пребывания верующих во время богослужения.

Накануне на базе Феодосийского Кафедрального собора Казанской Божьей Матери сотрудники МЧС России провели семинар-совещание с настоятелями храмов и их представителями. В ходе семинара были проведены противопожарные инструктажи, вручены памятки о соблюдении требований безопасности в период проведения массовых мероприятий.

Кроме того, инспекторы государственного пожарного надзора проверили состояние путей эвакуации, запасных выходов, работоспособность систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара.

ГУ МЧС России по Республике Крым напоминает прихожанам о соблюдении основных правил пожарной безопасности:

Будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, закатывайте или придерживайте рукава одежды, при подвязывании платка убирайте волосы — это поможет уменьшить риск попадания на них огня свечи при наклоне головы, внимательнее следите за детьми, чтобы они не расположили горящую свечу рядом с вашей одеждой, в случае срабатывания пожарной сигнализации и оповещения о пожаре покиньте молельный зал без паники и давки по эвакуационным путям.

Для обеспечения пожарной безопасности в Пасхальную ночь в храмах и церквях полуострова будет организовано дежурство сотрудников МЧС России.