Сотрудники МЧС России проводят рейды в севастопольских лесах и дачном секторе

В Севастополе не прекращается и комплексная работа по профилактике пожаров в лесах, на других природных территориях, а также в примыкающих к ним зонам дачной застройки.

Лето на исходе – однако риск возгораний растительности в нашем регионе не исчезает с последней августовской страницей календаря. Зачастую устойчивой прохладной погоды и обильных осадков севастопольцам удаётся дождаться только глубокой осенью. В 2020 же году пожароопасный сезон и вовсе длился до начала декабря, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Систематические рейды в садоводческих товариществах, граничащих с лесополосой, проводят сотрудники надзорного органа Главного управления МЧС России по городу Севастополю. Цель – определить, не нарушаются ли требования безопасности, обусловленные особым противопожарным режимом. Нескошенная трава на участках, использование открытого огня, сжигание сухой растительности или захламление территорий – ничто не ускользнёт от взгляда специалистов чрезвычайного ведомства. Если недочёты обнаружены – их предписывают незамедлительно устранить.

В Севастополе действует пятый класс пожарной опасности. Участились случаи пожаров в частных домовладениях. Возгорания растительности на открытых территориях также нередки. В связи с этим мы делаем упор на рейдовую работу и разъяснительные мероприятия. Сейчас повторный визит нанесли в садоводческое товарищество «Вега». Здесь отмечаем положительную динамику: выявленные ранее недостатки устранены: председатель продемонстрировала ответственный подход, проконтролировав покос сухой травы, – отмечает главный специалист территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы подполковник внутренней службы Александр Лазарев.

Работу над ошибками в товариществе «Вега» организовали со всей тщательностью: избавились не только от сухой травы, но и от погибших деревьев – в ближайшее время выкорчеванные стволы вывезут с дачной территории.

На замечания МЧС мы отреагировали молниеносно. Была создана комиссия, которая оценила состояние участков, сделав фото- и видеофиксацию. После эта информация была разослана в наши группы в интернете Люди уже на следующий день выехали и покосили траву. Также были освобождены тупиковые проезды вдоль леса, которые может использовать техника в случае пожаротушения. Реагируем быстро, потому что сгореть очень страшно. Многие люди живут здесь постоянно, есть дома как каменные, так и деревянные. Потому о своей безопасности нужно думать вовремя, – говорит председатель дачного кооператива «Вега» Татьяна Захарова.

В ходе рейдов сотрудники чрезвычайного ведомства взаимодействуют не только с представителями правления товариществ, но и с гражданами, ведущими в них своё дачное хозяйство. Стремятся не только озвучить правила и напомнить о рисках, но и ответить на вопросы. А чтобы люди могли лучше запомнить прописные истины пожарной безопасности, им раздают тематические листовки с важными тезисами и наглядными иллюстрациями. В этой работе помощь инспекторам МЧС оказывают представители Севастопольского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Учащаяся молодёжь на добровольных началах не оставляет профилактической деятельности и в дни летних каникул.

Совершив обход садоводческих товариществ, участники рейдов спешат обследовать лесную зону. Здесь к мероприятиям присоединяются и сотрудники Севастопольского лесничества. Совместно с ними инспекторы проверяют, не угрожают ли насаждениям своими действиями граждане – в частности, не разводят ли костры, не оставляют ли мусор. Также специалисты оценивают, созданы ли в лесах минерализованные полосы, способные в случае пожара препятствовать распространению пламени.

Комплексная работа по профилактике пожаров в Севастополе продолжается. Ведь одолеть огненную стихию порой бывает очень непросто – гораздо легче и правильней сделать всё, чтобы не допустить беды.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе