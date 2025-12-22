Сотрудники МЧС в Крыму за год спасли более 300 человек

В Крыму за год спасли больше 300 человек и ликвидировали 12 чрезвычайных ситуаций. Кроме того, пиротехническими подразделениями было обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском главке МЧС России.

Силами крымских спасателей в 2025 году было ликвидировано 12 чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, спасено более 300 человек: на пожарах – 86, в ДТП – 84, а также в горах – 114 и 23 на воде, – сказано в сообщении.

По информации ведомства, с 1 апреля до 1 октября в ГУ МЧС России по Крыму поступило 44 экстренных штормовых предупреждения, связанных с чрезвычайной и высокой пожарной опасностью на территории полуострова.

Кроме того, за год пиротехническими подразделениями МЧС России было обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов, из них около 60 авиабомб, рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Ранее начальник ГКУ РК «Крымская республиканская аварийно-спасательная служба «КРЫМ-СПАС» Андрей Назаренко, подводя итоги работы ведомства в 2025 году сообщил, что специалисты «КРЫМ-СПАС» в уходящем году принимали активное участие в ликвидации последствий прошлогодней аварии танкеров в Керченском проливе и разлива мазута.

источник: РИА Новости Крым