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Сотрудники МЧС в Севастополе патрулируют природные территории региона с помощью беспилотной авиации

Сотрудники МЧС в Севастополе патрулируют природные территории региона с помощью беспилотной авиации

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 20:33 16.04.2020

В условиях пожароопасного сезона, который в Севастополе в 2020 году начался уже 23 марта, силами территориального органа МЧС разработан и выполняется комплекс мер, направленных на недопущение пожаров на природных территориях. В том числе систематически ведётся патрулирование зелёных зон региона с целью раннего выявления очагов возгорания и обнаружения лиц, чьи действия могут привести к возникновению пожара. В короткий срок обследовать большие площади лесных угодий, дачного и жилого сектора, вовремя среагировать на возможную угрозу сотрудникам МЧС помогает техника, способная вести наблюдение с воздуха.

16 апреля по поручению начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю в Нахимовском районе города проведены рейды с использованием беспилотных авиационных систем с целью обнаружения возгораний и нарушителей, разводящих костры в лесных массивах или на территории садоводческих товариществ, примыкающих к лесной зоне. Данные рейдовые мероприятия будут осуществляться еженедельно до окончания пожароопасного сезона, – цитирует пресс-служба заместителя начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю подполковник внутренней службы Валерия Евмененко.

Патрулирование ведётся с помощью беспилотных авиационных систем типа Phantom и Inspire.

Сотрудники МЧС в Севастополе патрулируют природные территории региона с помощью беспилотной авиации Сотрудники МЧС в Севастополе патрулируют природные территории региона с помощью беспилотной авиации Сотрудники МЧС в Севастополе патрулируют природные территории региона с помощью беспилотной авиации Сотрудники МЧС в Севастополе патрулируют природные территории региона с помощью беспилотной авиации Сотрудники МЧС в Севастополе патрулируют природные территории региона с помощью беспилотной авиации

Они позволяют на расстоянии до двух километров определить термоточки с помощью фото- и видеофиксации, а также тепловизора, который находится на подвесной системе. В ходе сегодняшних мероприятий была обследована территория более 12-ти квадратных километров, – пояснил начальник группы робототехнических средств и беспилотных авиационных систем старший лейтенант внутренней службы Илья Орёл.

Сотрудники МЧС в Севастополе патрулируют природные территории региона с помощью беспилотной авиации

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