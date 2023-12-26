Сотрудники Налоговой службы Севастополя призывают встретить Новый год без налоговых долгов

До наступления нового года остаются считанные дни. В это время составляются планы на будущее, подводятся итоги, максимально завершаются все значимые дела, в том числе связанные с уплатой налогов.

1 декабря истек ежегодный срок оплаты имущественных налогов для физических лиц, являющихся собственниками движимого и/или недвижимого имущества.

Важно знать, что учет всех начислений налогов и их оплаты для удобства граждан осуществляется только в одном налоговом органе региона, где гражданин официально зарегистрирован, независимо от субъекта РФ, в котором находится недвижимое имущество.

Для уплаты имущественных налогов службой формируются сводные налоговые уведомления за предшествующий календарный год, которые направляются налогоплательщику. Если у гражданина есть личный кабинет на сайте налоговой службы, то по умолчанию, уведомления почтой не направляются, а размещаются в личном кабинете налогоплательщика.

Налоговая служба формирует общее сводное налоговое уведомление, в котором содержится сумма по всем имущественным налогам.

Срок уплаты имущественных налогов единый для всех граждан — не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным. То есть, все, кто имеет в собственности квартиры, дома, другие объекты недвижимого имущества, земельные участки и транспортные средства за 2022 год были обязаны уплатить налог в срок не позднее 1 декабря 2023 года.

Не оплаченные в этот срок суммы начислений по налогам после этой даты стали задолженностью перед бюджетом.

Любой гражданин может узнать свою задолженность различными способами:

Погасить задолженность очень просто. Любой налогоплательщик может воспользоваться возможностями электронных сервисов сайта ФНС России. Самый доступный вариант заплатить через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» .

Также уплату налога можно осуществить:

через интернет-сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин» ;

• через мобильное приложение «Налоги ФЛ»;

; • через мобильное приложение «Налоги ФЛ»; через личный кабинет на Портале государственных услуг ;

; лично в любом банковском учреждении города Севастополя.

Заплатить налоги можно как за себя, так и за близких людей, главное обязательно указать за кого вы платите фамилию, имя, отчество и ИНН.