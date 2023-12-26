Сотрудники Налоговой службы Севастополя призывают встретить Новый год без налоговых долгов

До наступления нового года остаются считанные дни. В это время составляются планы на будущее, подводятся итоги, максимально завершаются все значимые дела, в том числе связанные с уплатой налогов.
1 декабря истек ежегодный срок оплаты имущественных налогов для физических лиц, являющихся собственниками движимого и/или недвижимого имущества.
Важно знать, что учет всех начислений налогов и их оплаты для удобства граждан осуществляется только в одном налоговом органе региона, где гражданин официально зарегистрирован, независимо от субъекта РФ, в котором находится недвижимое имущество.
Для уплаты имущественных налогов службой формируются сводные налоговые уведомления за предшествующий календарный год, которые направляются налогоплательщику. Если у гражданина есть личный кабинет на сайте налоговой службы, то по умолчанию, уведомления почтой не направляются, а размещаются в личном кабинете налогоплательщика.
Налоговая служба формирует общее сводное налоговое уведомление, в котором содержится сумма по всем имущественным налогам.
Срок уплаты имущественных налогов единый для всех граждан — не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным. То есть, все, кто имеет в собственности квартиры, дома, другие объекты недвижимого имущества, земельные участки и транспортные средства за 2022 год были обязаны уплатить налог в срок не позднее 1 декабря 2023 года.
Не оплаченные в этот срок суммы начислений по налогам после этой даты стали задолженностью перед бюджетом.
Любой гражданин может узнать свою задолженность различными способами:
- на сайте ФНС России через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
- через Единый портал государственных и муниципальных услуг;
- либо обратиться в УФНС России по г. Севастополю по любому удобному адресу: ул. Пролетарская, 24; ул. Кулакова, 37; ул. Героев Севастополя, 74; (или по телефону: +7 978 980 92 91).
Погасить задолженность очень просто. Любой налогоплательщик может воспользоваться возможностями электронных сервисов сайта ФНС России. Самый доступный вариант заплатить через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Также уплату налога можно осуществить:
- через интернет-сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин»;
• через мобильное приложение «Налоги ФЛ»;
- через личный кабинет на Портале государственных услуг;
- лично в любом банковском учреждении города Севастополя.
Заплатить налоги можно как за себя, так и за близких людей, главное обязательно указать за кого вы платите фамилию, имя, отчество и ИНН.
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С тегами: налоги в Крыму