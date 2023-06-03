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Сотрудники ОМВД России по Раздольненскому району присоединились к акции «Сад Памяти»

Сотрудники ОМВД России по Раздольненскому району присоединились к акции «Сад Памяти»

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 10:18 03.06.2023

Личный состав ОМВД России по Раздольненскому району присоединились к международной акции по инициативе генерального директора автономной некоммерческой организации по развитию экологических, социальных и патриотических проектов «Сад Памяти» Ольги Степченко, которая проходит по всей территории России с 18 марта по 22 июня.

Целью акции является увековечивание памяти 27 миллионов человек, погибших в годы Великой Отечественной войны. В рамках проводимой акции сотрудники ОМВД России по Раздольненскому району во главе заместителя начальника отдела МВД России – начальника отделения (ОРЛС) подполковника полиции Юлии Сойко, а также заместителя начальника отдела МВД России – начальника СО подполковника юстиции Александра Кужелева высадили голубые ели у памятника «Братской могилы советских воинов, погибших при освобождении Раздольного в апреле 1944 года, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Сотрудники ОМВД России по Раздольненскому району присоединились к акции «Сад Памяти» Сотрудники ОМВД России по Раздольненскому району присоединились к акции «Сад Памяти»

Отметим, что каждое высаженное участниками акции дерево является символом памяти о 27 миллионах погибших и благодарности героям от нынешнего поколения.

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Каждый саженец, который растет в память о защитниках Отечества, становится живым отражением нашей истории!

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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