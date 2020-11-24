Сотрудники севастопольского Медицинского информационно-аналитического центра на иномарках ездить не будут

Не скандал, но почти: губернатор Севастополя Михаил Развожаев потребовал отменить тендер МИАЦ на закупку двух дорогих иномарок. Центр намеревался приобрести два минивэна на сумму 5,8 млн рублей.

ГБУЗС «Медицинский информационно-аналитический центр» решили себе какой-то автотранспорт приобрести, которого не было ни в одном бюджете. Нигде и никогда это не согласовывалось. Закупку срочно отменить. Эти деньги нам пригодятся на другие цели в борьбе с COVID-19, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Губернатор потребовал сделать соответствующие организационные выводы в отношении тех, кто принял решение о закупке.

Вплоть до увольнения, — заявил глава города.