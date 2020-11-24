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Сотрудники севастопольского Медицинского информационно-аналитического центра на иномарках ездить не будут
фото: geralt (pixabay.com)

Сотрудники севастопольского Медицинского информационно-аналитического центра на иномарках ездить не будут

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:29 24.11.2020

Не скандал, но почти: губернатор Севастополя Михаил Развожаев потребовал отменить тендер МИАЦ на закупку двух дорогих иномарок. Центр намеревался приобрести два минивэна  на сумму 5,8 млн рублей.

ГБУЗС «Медицинский информационно-аналитический центр» решили себе какой-то автотранспорт приобрести, которого не было ни в одном бюджете. Нигде и никогда это не согласовывалось. Закупку срочно отменить. Эти деньги нам пригодятся на другие цели в борьбе с COVID-19, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева. 

Губернатор потребовал сделать соответствующие организационные выводы в отношении тех, кто принял решение о закупке.

Вплоть до увольнения, — заявил глава города.

Сотрудники севастопольского Медицинского информационно-аналитического центра на иномарках ездить не будут

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