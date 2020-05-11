Сотрудники СевГУ — в топ-10 международного чемпионата City Nature Challenge

Чемпионат мира по документации городского биоразнообразия City Nature Challenge, посвященный биологическому разнообразию городов, прошел с 24 по 27 апреля. В City Nature Challenge 2020 приняла участие 41 тысяча человек из 246 городов 40 стран мира. К акции впервые присоединились города России Москва, Севастополь и Курск.

По регламенту соревнований участники должны были сфотографировать представителей флоры и фауны своего города в условиях лимита времени, а затем загрузить снимки на портал проекта. В личном зачете по количеству наблюдений в топ-10 конкурса вошли двое участников из СевГУ: на седьмом месте – доцент Института развития города (ИРГ) СевГУ Екатерина Каширина, на девятом – младший научный сотрудник кафедры «Агротехнологии» ИРГ СевГУ Сергей Свирин. Второе место занял доктор биологических наук, куратор гербария филиала МГУ в Севастополе Алексей Серёгин. В зачете по количеству зафиксированных видов Сергей Свирин — абсолютный лидер, — сообщили в пресс-службе вуза.

По итогам соревнования Севастополь стал 54-м в рейтинговом списке городов мира.

СПРАВКА: City Nature Challenge — это глобальное четырехдневное мероприятие, которое проводится с 2015 года. Задача участников — задокументировать весеннее биоразнообразие городов мира. В прошлом году в CNC участвовало больше 30 тыс. человек из 150 городов мира. Впервые City Nature Challenge состоялся в 2016 году. В нем приняли участие только два американских города. В 2019 году участвовали уже 159 городов США, Великобритании, Малайзии, Чехии, Эквадора, Мексики, Японии и других стран.