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Сотрудники сферы культуры РК постоянно проводят сбор для военнослужащих России

Сотрудники сферы культуры РК постоянно проводят сбор для военнослужащих России

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 14:26 13.05.2024

Сотрудники Министерства культуры Крыма совместно с республиканскими учреждениями сферы культуры активно проводят сбор необходимого из перечня дополнительной потребности для военнослужащих Российской Федерации.

Крымчане занимаются закупкой и комплектованием гуманитарной помощи для нужд воинов, которые сейчас защищают интересы государства. Так, для военнослужащих инженерных подразделений приобретены газовые плиты и баллоны, бензопила, генератор бензиновый, термос, дрель, мобильные зарядные устройства, носки, пончо. Все необходимое передается в МЧС Республики Крым для дальнейшей транспортировки, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК. 

Участники СВО поблагодарили работников культуры Крыма за активную поддержку.

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источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

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