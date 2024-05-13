Сотрудники сферы культуры РК постоянно проводят сбор для военнослужащих России

Крымчане занимаются закупкой и комплектованием гуманитарной помощи для нужд воинов, которые сейчас защищают интересы государства. Так, для военнослужащих инженерных подразделений приобретены газовые плиты и баллоны, бензопила, генератор бензиновый, термос, дрель, мобильные зарядные устройства, носки, пончо. Все необходимое передается в МЧС Республики Крым для дальнейшей транспортировки, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.
Участники СВО поблагодарили работников культуры Крыма за активную поддержку.
источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым
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