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Сотрудники транспортной полиции Крыма раскрыли кражу ноутбука. По горячим следам
фото: Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

Сотрудники транспортной полиции Крыма раскрыли кражу ноутбука. По горячим следам

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 10:57 17.02.2025

В дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте обратился житель г. Волгограда и сообщил, что в зале ожидания железнодорожного вокзала станции Симферополь у него похитили сумку, в которой находился ноутбук.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, благодаря грамотным и профессиональным действиям сотрудников отдела уголовного розыска, всего за несколько часов удалось установить и задержать подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Джанкойского района Республики Крым. Он сознался в содеянном и пояснил правоохранителям, что, находясь в зале ожидания железнодорожного вокзала, обратил внимание на оставленную без присмотра сумку и, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны прохожих и собственника, тайно ее похитил. Скрывшись с места преступления распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению. Потерпевшему причинен значительный материальный ущерб на общую сумму более 34000 рублей, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Сотрудниками следственного отдела Крымского ЛУ МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

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На период следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

источник: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорт
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