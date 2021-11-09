Сотрудники учреждения «Парки и скверы» намерены убрать 148 свалок

Специалисты госучреждения «Парки и скверы» приступили к уборке несанкционированных мест складирования отходов. Работу по их выявлению провели местные администрации внутригородских муниципальных образований. Всего зарегистрировано 148 свалок.

Сегодня началась ликвидация трех свалочных очагов по следующим адресам: пр. Генерала Острякова, 123, ул. Николая Музыки, 61, ул. Ленинградская — ул. Сеченова. Работу по уборке несанкционированных мест складирования отходов учреждение «Парки и скверы» будет вести ежедневно. Департамент городского хозяйства призывает жителей города не выбрасывать мусор в непредназначенных для этого местах. Для вывоза строительных и растительных отходов необходимо заключить договор со специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию. Для бытового мусора предназначены оборудованные контейнерные площадки, в том числе, так называемые, «лодки» для крупногабаритных бытовых отходов, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, при выявлении незаконного складирования отходов необходимо обратиться в местную администрацию внутригородского муниципального образования. Далее муниципалитет должен провести выездную комиссию, по итогам которой составить акт и направить его в департамент городского хозяйства для организации мероприятий по уборке мусора.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя