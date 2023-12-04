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Сотрудники УФСИН стали участниками Всероссийского технологического диктанта

Сотрудники УФСИН Крыма стали участниками Всероссийского технологического диктанта

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 18:57 04.12.2023

Личный состав отдела исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера УИИ и аппарата УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю принял участие во Всероссийском технологическом диктанте – 2023.

В рамках просветительской акции  сотрудники  пенитенциарного ведомства в онлайн-формате прошли тест, состоящий из 4 блоков по 5 вопросов, который был нацелен не только на проверку знаний по определенным темам базового или продвинутого уровня сложности, но и помог участникам проявить внимательность, эрудицию и смекалку. Также диктант включал в себя и список полезных цифровых приложений и виртуальных лабораторий для дополнительного изучения.

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Необходимо отметить, что основной целью мероприятия является ознакомление участников с технологиями современного мира, вовлечение их в научно-техническое творчество, повышение интереса к видам деятельности естественнонаучной и технической направленности.

источник: пресс-служба УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю

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