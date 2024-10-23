Сотрудники уголовного розыска задержали в Симферополе квартирных мошенников

В Симферополе задержаны подозреваемые в мошенничестве с квартирой. История началась с банального предложения снять квартиру.

В 2022 году в отдел полиции № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю поступило заявление от 58-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что сдала свою 1- комнатную квартиру в аренду молодой девушке, которая уже через месяц перестала выходить на связь и осуществлять оплату за аренду.

Со слов потерпевшей она пришла в квартиру, обнаружила смененные замки и неизвестного мужчину, который пояснил, что проживает здесь со своей девушкой. Затем выяснилось, что за такой короткий срок мошенница со своим подельником провернули схему оформления документов на право собственности указанного жилого помещения на себя.

Раскрыть преступление по «горячим следам» не удалось. Тем не менее полицейские продолжали работать до достижения результата и в результате слаженных действий сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым задержали злоумышленников по местам их жительства – в республике Адыгея и в г. Ростов-на-Дону. Ими оказались ранее судимые за аналогичные преступления 26-летняя девушка и 37-летний мужчина.

В ходе следствия установлено, что в 2022 году в одном из мессенджеров фигурантка нашла объявление о подработке. Позже с ней связался неизвестный и рассказал схему «заработка»: нужно арендовать квартиры в других городах для последующей перепродажи. Девушка согласилась и спустя время приехала в Симферополь, где ее встретил незнакомый мужчина, который передал ей деньги и поддельный паспорт на её имя, изготовленный «кустарным способом» — в утраченный паспорт уроженки города Перми было вклеено фото подозреваемой. Также «работодатель» познакомил девушку с подельником – 37-летним ростовчанином – который «по легенде» выполнял роль сожителя «квартирантки». После чего подозреваемая арендовала жилье в крымской столице у заявительницы и использовав поддельные документы подали заявление в МФЦ города Симферополя о регистрации права собственности на чужую жилплощадь, — сообщили в МВД по РК.

Причиненный ущерб потерпевшей составил 2 миллиона 500 тысяч рублей.

Следователем ОП № 3 «Центральный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а ее подельнику – заключение под стражу.

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