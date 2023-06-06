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Сотрудники УМВД России по г. Севастополю приняли Присягу

Сотрудники УМВД России по г. Севастополю приняли Присягу

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:26 06.06.2023

Церемония, приуроченная к 305-летию создания Российской полиции, проходила у мемориального комплекса в память о сотрудниках органов внутренних дел – защитниках города в годы Великой Отечественной войны.

Традиционно начало церемонии ознаменовалось внесением знамени Управления и звучанием Гимна Российской Федерации в исполнении оркестра культурного центра УМВД. Перед началом торжественной церемонии с приветственным словом выступил врио начальника УМВД полковник полиции Сергей Сигунов. Он напомнил присутствующим, что 5 июня (25 мая по старому стилю), 305 лет назад Петр I в 1718 году учредил в Петербурге должность генерал-полицмейстера. Именно этот день считается началом истории российской полиции. Сергей Сигунов призвал сотрудников органов внутренних дел с честью и достоинством выполнять служебные обязанности и поздравил их со знаменательным событием. После оглашения приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации более 40 молодых полицейских, принимавших Присягу, произнесли клятву на верность Российской Федерации и её народу, — отмечают в пресс-службе УМВД России по  г. Севастополю. 

Сотрудники УМВД России по г. Севастополю приняли Присягу Сотрудники УМВД России по г. Севастополю приняли Присягу Сотрудники УМВД России по г. Севастополю приняли Присягу Сотрудники УМВД России по г. Севастополю приняли Присягу Сотрудники УМВД России по г. Севастополю приняли Присягу

После завершения официальной части мероприятия полицейские сделали памятное фото у подножия мемориала.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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