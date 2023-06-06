Сотрудники УМВД России по г. Севастополю приняли Присягу

Церемония, приуроченная к 305-летию создания Российской полиции, проходила у мемориального комплекса в память о сотрудниках органов внутренних дел – защитниках города в годы Великой Отечественной войны.

Традиционно начало церемонии ознаменовалось внесением знамени Управления и звучанием Гимна Российской Федерации в исполнении оркестра культурного центра УМВД. Перед началом торжественной церемонии с приветственным словом выступил врио начальника УМВД полковник полиции Сергей Сигунов. Он напомнил присутствующим, что 5 июня (25 мая по старому стилю), 305 лет назад Петр I в 1718 году учредил в Петербурге должность генерал-полицмейстера. Именно этот день считается началом истории российской полиции. Сергей Сигунов призвал сотрудников органов внутренних дел с честью и достоинством выполнять служебные обязанности и поздравил их со знаменательным событием. После оглашения приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации более 40 молодых полицейских, принимавших Присягу, произнесли клятву на верность Российской Федерации и её народу, — отмечают в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.