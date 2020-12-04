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Сотрудников медорганизаций Севастополя обеспечат питанием и предоставят бесплатный проезд
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Сотрудников медорганизаций Севастополя обеспечат питанием и предоставят бесплатный проезд

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:04 04.12.2020

Постановление об обеспечении горячим питанием и предоставлении бесплатного проезда сотрудникам медорганизаций Севастополя принято в ходе заседания Правительства под председательством Губернатора Михаила Развожаева.

Медицинских работников, которые непосредственно оказывают помощь людям с коронавирусной инфекцией, обеспечат бесплатным проездом от дома до места работы и обратно, горячим питанием в стационаре, а также изолированным проживанием в гостинице, – цитирует пресс-служба директора Департамента здравоохранения Виталия Денисова.

Эта мера, говорят в Правительстве Севастополя, стала возможна благодаря перераспределению бюджетных средств.

Прошу как можно быстрее перераспределить соответствующие денежные средства и уже со следующей недели организовать эту работу, – поручил Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Сотрудников медорганизаций Севастополя обеспечат питанием и предоставят бесплатный проезд

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