Сотрудников медорганизаций Севастополя обеспечат питанием и предоставят бесплатный проезд

Постановление об обеспечении горячим питанием и предоставлении бесплатного проезда сотрудникам медорганизаций Севастополя принято в ходе заседания Правительства под председательством Губернатора Михаила Развожаева.

Медицинских работников, которые непосредственно оказывают помощь людям с коронавирусной инфекцией, обеспечат бесплатным проездом от дома до места работы и обратно, горячим питанием в стационаре, а также изолированным проживанием в гостинице, – цитирует пресс-служба директора Департамента здравоохранения Виталия Денисова.

Эта мера, говорят в Правительстве Севастополя, стала возможна благодаря перераспределению бюджетных средств.

Прошу как можно быстрее перераспределить соответствующие денежные средства и уже со следующей недели организовать эту работу, – поручил Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.