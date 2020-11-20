Сотрудников Налоговой службы Севастополя поздравили с профессиональным праздником

В канун профессионального праздника Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев и Председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев поздравили сотрудников Управления Федеральной налоговой службы по г. Севастополю.

Михаил Развожаев подчеркнул, что выполнение социальных обязательств, строительство и ремонт дорог, объектов социальной сферы, а также реализация национальных и приоритетных проектов, направленных на повышение качества жизни людей в регионе, являются в том числе результатом эффективной работы Управления. Он поблагодарил руководителя Управления и в его лице всех сотрудников за ответственное отношение к работе и поздравил с наступающим профессиональным праздником, — сообщили в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

Губернатор вручил налоговикам Почетные грамоты и Благодарности Правительства Севастополя за добросовестный труд, высокий профессионализм и образцовое выполнение должностных обязанностей.

Спикер парламента Владимир Немцев отметил, что сотрудники налоговой службы Севастополя шесть лет назад совершили невозможное – быстро и слаженно вошли в налоговое поле Российской Федерации и продолжают на самом высоком уровне выполнять свои обязанности. Он подчеркнул, что эффективное общение с налоговой службой помогает в улучшении делового инвестиционного климата региона.

В преддверии профессионального праздника грамотами и наградами отмечены 45 сотрудников Управления и территориальных налоговых органов Севастополя, ведомственными грамотами и знаками отличия ФНС России награждены 17 человек.

В праздничной церемонии награждения принял участие Руководитель МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю Максим Ходоровский. Он вручил руководителю Управления серебряную медаль «За содействие» по результатам успешного межведомственного взаимодействия и за значительный вклад в решении задач, стоящих перед Федеральной службой по Финансовому мониторингу.

В ответном слове руководитель УФНС России по г. Севастополю Алексей Могила поблагодарил высоких гостей за поддержку и совместную работу и подчеркнул, что высокий потенциал коллектива службы позволит справится с любыми задачами.

Источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе