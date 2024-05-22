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Соцфонд выдает льготные санаторно-курортные путевки в жителям ДНР
фото: pikist.com

Соцфонд выдает льготные санаторно-курортные путевки в Крым жителям ДНР

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:59 22.05.2024

Льготники в ДНР получили первые путевки на санаторно-курортное лечение в Крым, сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России (СФР) по республике.

Отделение Социального фонда России по ДНР выдало гражданам льготной категории первые путевки в санатории. В мае ими обеспечены четыре человека. В этом году лечение будет проходить в здравницах Республики Крым. Пациенты пройдут профилактический курс по заболеваниям, указанным в медсправке, которая прилагается к заявлению о предоставлении услуги, — говорится в сообщении.

В региональном отделении СФР ТАСС уточнили, что прием заявлений от желающих начался в марте. Длительность лечения по путевкам составила 18 дней для взрослых и 21 — для детей.

источник: ТАСС

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