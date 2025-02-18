Социальная поддержка в Крыму для участников боевых действий

Начальник департамента труда и социальной защиты населения Диана Фератова рассказала о мерах поддержки для ветеранов Великой Отечественной войны, Афганской войны и участников СВО.

В Российской Федерации 2025 год объявлен годом Защитника Отечества. Департаментом труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя предоставляются меры поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, Афганской войны и участникам СВО.

Для 14 ветеранов Великой Отечественной войны предоставляются следующие меры поддержки:

оплата жилого помещения и коммунальных услуг в размере 100% от установленных нормативов;

льготный проезд в общественном транспорте;

ежегодная разовая выплата ко Дню Победы.

В этом году сумма выплат была увеличена. Так, непосредственные участники боевых действий в годы ВОВ получат в апреле этого года 200 тысяч рублей, — отметила Диана Фератова.

Для 240 воинов-интернационалистов, принимавших участие в боевых действиях войны в Афганистане, также предусмотрены меры поддержки в виде:

скидки по оплате коммунальных услуг и жилого помещения;

льготного проезда в общественном транспорте;

ежегодной разовой выплаты ко Дню Победы.

Кроме того, бойцам, получившим I или II группу инвалидности в результате участия в боевых действий в Афганистане, предусмотрена ежемесячная денежная выплата, — подчеркнула Диана Фератова.

Для 1057 участников специальной военной операции также предоставляются меры социальной поддержки по:

оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

льготному проезду в общественном транспорте;

предусмотренные денежные выплаты.

За получением более подробной информации жители столицы Крыма могут обратиться непосредственно в Департамент туда и социальной защиты населения администрации города Симферополя по адресу г. Симферополь, бульвар Франко, 25. Дополнительно необходимая информация размещена на официальном сайте Администрации, на вкладке «Департамент труда и социальной защиты населения», а также в официальных социальных сетях (Телеграмм, ВКонтакте).

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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