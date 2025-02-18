Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Социальная поддержка в Крыму для участников боевых действий
Новости Республики
Расходы, направленные на соцвыплаты крымчанам, превысили уровень 2020 года почти на 700 млн. рублей

Социальная поддержка в Крыму для участников боевых действий

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:40 18.02.2025

Начальник департамента труда и социальной защиты населения Диана Фератова рассказала о мерах поддержки для ветеранов Великой Отечественной войны, Афганской войны и участников СВО.

В Российской Федерации 2025 год объявлен годом Защитника Отечества. Департаментом труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя предоставляются меры поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, Афганской войны и участникам СВО.

Для 14 ветеранов Великой Отечественной войны предоставляются следующие меры поддержки:

  • оплата жилого помещения и коммунальных услуг в размере 100% от установленных нормативов;
  • льготный проезд в общественном транспорте;
  • ежегодная разовая выплата ко Дню Победы.

В этом году сумма выплат была увеличена. Так, непосредственные участники боевых действий в годы ВОВ получат в апреле этого года 200 тысяч рублей, — отметила Диана Фератова.

Для 240 воинов-интернационалистов, принимавших участие в боевых действиях войны в Афганистане, также предусмотрены меры поддержки в виде:

  • скидки по оплате коммунальных услуг и жилого помещения;
  • льготного проезда в общественном транспорте;
  • ежегодной разовой выплаты ко Дню Победы.

Кроме того, бойцам, получившим I или II группу инвалидности в результате участия в боевых действий в Афганистане, предусмотрена ежемесячная денежная выплата, — подчеркнула Диана Фератова.

Для 1057 участников специальной военной операции также предоставляются меры социальной поддержки по:

  • оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
  • льготному проезду в общественном транспорте;
  • предусмотренные денежные выплаты.
Узнайте больше:  Молодым и многодетным семьям предлагают давать льготные займы на ремонт и покупку жилья

За получением более подробной информации жители столицы Крыма могут обратиться непосредственно в Департамент туда и социальной защиты населения администрации города Симферополя по адресу г. Симферополь, бульвар Франко, 25. Дополнительно необходимая информация размещена на официальном сайте Администрации, на вкладке «Департамент труда и социальной защиты населения», а также в официальных социальных сетях (Телеграмм, ВКонтакте).

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя

социальная сфера Крыма и Севастополя
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x