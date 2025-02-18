Социальная поддержка в Крыму для участников боевых действий

Начальник департамента труда и социальной защиты населения Диана Фератова рассказала о мерах поддержки для ветеранов Великой Отечественной войны, Афганской войны и участников СВО.
В Российской Федерации 2025 год объявлен годом Защитника Отечества. Департаментом труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя предоставляются меры поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, Афганской войны и участникам СВО.
Для 14 ветеранов Великой Отечественной войны предоставляются следующие меры поддержки:
- оплата жилого помещения и коммунальных услуг в размере 100% от установленных нормативов;
- льготный проезд в общественном транспорте;
- ежегодная разовая выплата ко Дню Победы.
В этом году сумма выплат была увеличена. Так, непосредственные участники боевых действий в годы ВОВ получат в апреле этого года 200 тысяч рублей, — отметила Диана Фератова.
Для 240 воинов-интернационалистов, принимавших участие в боевых действиях войны в Афганистане, также предусмотрены меры поддержки в виде:
- скидки по оплате коммунальных услуг и жилого помещения;
- льготного проезда в общественном транспорте;
- ежегодной разовой выплаты ко Дню Победы.
Кроме того, бойцам, получившим I или II группу инвалидности в результате участия в боевых действий в Афганистане, предусмотрена ежемесячная денежная выплата, — подчеркнула Диана Фератова.
Для 1057 участников специальной военной операции также предоставляются меры социальной поддержки по:
- оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
- льготному проезду в общественном транспорте;
- предусмотренные денежные выплаты.
За получением более подробной информации жители столицы Крыма могут обратиться непосредственно в Департамент туда и социальной защиты населения администрации города Симферополя по адресу г. Симферополь, бульвар Франко, 25. Дополнительно необходимая информация размещена на официальном сайте Администрации, на вкладке «Департамент труда и социальной защиты населения», а также в официальных социальных сетях (Телеграмм, ВКонтакте).
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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