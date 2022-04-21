Социальные инициативы нотариата: помощь беженцам, льготы на миллиарды рублей, доступные тарифы

Более 6,8 млн рублей – в такую сумму оценивается размер льгот, уже предоставленных за полтора месяца нотариусами РФ по социально значимым нотариальным действиям для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Всего с момента введения по инициативе нотариата такой льготы, отмечают в Федеральной нотариальной палате , было совершено почти 14 тысяч нотариальных действий для жителей Донбасса, прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке.

Напомним, что инициатива об освобождении беженцев из ДНР и ЛНР от платы за услуги правового и технического характера при обращении за т.н. социально значимыми нотариальными действиями была объявлена Федеральной нотариальной палатой еще в конце февраля. На данный момент самыми востребованными среди беженцев из ДНР и ЛНР нотариальными действиями стали свидетельствование верности копий документов и выписок из них, свидетельствование подлинности подписи и подписи переводчика, свидетельствование верности перевода документов, а также удостоверение согласий и доверенностей. В частности, документы необходимы гражданам для предоставления в органы соцзащиты, трудоустройства или оформления ребенка в детский сад. Также гражданам могут требоваться, например, доверенности на автомобиль или согласие на распоряжение имуществом. Типичный пример: в Курске нотариус совершил выезд к больной женщине, прикованной к постели, и ее дочери, прибывшим из Мариуполя, чтобы удостоверить доверенность на оформление банковской карты для получения материальной помощи.

За последние полтора месяца льготой смогли воспользоваться свыше 7 тысяч человек в 59 субъектах РФ. При этом статистика показывает, что еженедельно число людей, прибывших с территорий ДНР и ЛНР и нуждающихся в нотариальной помощи, возрастает. Растет и общая сумма предоставляемых льгот. Только за первую декаду апреля этот показатель превысил отметку в 3 млн рублей.

При этом в такой помощи людям участвует весь российский нотариат – Федеральная нотариальная палата возмещает из собственных средств нотариата стоимость этой работы нотариусам на местах. Тем самым все нотариусы России своими членскими взносами участвуют в содействии беженцам. При этом известно, что по своей инициативе нотариусы на местах также часто освобождают от уплаты не только граждан ЛНР и ДНР, но и беженцев из областей Украины. В этих случаях нотариусы не получают никакого возмещения от Федеральной нотариальной палаты, а делают это исключительно за свой счет, исходя из оценки возможности помочь в конкретной ситуации. Например, севастопольские нотариусы также не взимают плату за услуги правового и технического характера с беженцев из Запорожской, Харьковской, Николаевской и ряда других областей Украины. Часто нотариусы освобождают от уплаты беженцев и в случаях, когда это не предусмотрено решением ФНП.

Важно отметить, что все эти средства, как и все остальные льготы, предоставляемые регулярно нотариусами собственно гражданам России, а это несколько миллиардов рублей ежегодно, никак не возмещаются нотариусам или нотариальным палатам из государственного или муниципальных бюджетов. При этом даже при льготном обслуживании граждан нотариус выполняет весь комплекс проверочных и разъяснительных работ, а также несет полную имущественную ответственность за удостоверенные им документы.

Так, по итогам 2021 года в целом по России было совершено свыше 2,7 млн нотариальных действий с применением льгот, что на 11% больше, чем было годом ранее. Это значительная цифра, сопоставимая, к примеру, с общим числом нотариальных действий, которые за год суммарно совершают все нотариусы Московской области. При этом количество льготных нотариальных действий ежегодно возрастает. Если сравнить с 2020 годом, то оно выросло на 11%. А, если взглянуть на цифры, к примеру, четырёхлетней давности, можно заметить, что число нотариальных действий по льготным тарифам за прошедшее время выросло более чем в полтора раза.

Вместе с тем нотариат прилагает все силы, чтобы перманентно растущие расходы социального характера не сказывались на стоимости совершения нотариальных действий в целом и не приводили к ее значительному повышению. Так, в 2022 году стоимость обращения к нотариусу в среднем по России выросла всего на 1%. При этом в 8 субъектах РФ средняя стоимость нотариального действия не изменилась, а в 28 — и вовсе снизилась. При этом повышение размеров оплаты услуг правового и технического характера, которые в соответствии с законом ежегодно устанавливаются ФНП для каждого субъекта РФ на каждое отдельное нотариальное действие, чаще всего имело точечный, корректирующий характер для отдельных нотариальных действий, стоимость которых ранее вообще не менялась несколько лет.

Тем более незначительным повышение стоимости нотариальных действий в 1% оказывается при сравнении этого показателя с официальными значениями инфляции, а также с данными Росстата по росту потребительских цен и тарифов. Например, цены на услуги ЖКХ к концу 2021 года повысились на 3,4%, на транспорт – на 5,1%, на продовольственные товары – на 6,5%. В свою очередь, инфляция по итогам 2021 года, как сообщает Центробанк, составила 8,39%.

Напомним, что стоимость совершения любого нотариального действия складывается из двух величин – нотариального тарифа и платы за услуги правового и технического характера. Тарифы установлены законодателем, и не менялись уже десятилетиями, давно не отражая реальную стоимость совершения нотариального действия. Нотариат регулирует лишь вторую часть цены, связанную с услугами правового и технического характера. При расчете этих значений учитывается сразу несколько важных показателей — величина прожиточного минимума в субъекте РФ, количество совершаемых нотариальных действий, ряд других показателей и коэффициентов, определяющих обоснованную стоимость квалифицированной юридической помощи.

Источник: Федеральная нотариальная палата