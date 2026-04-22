«Социальные няни» с начала года помогли 16 севастопольским семьям
Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:42 22.04.2026

Родители могут воспользоваться услугой кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3 лет «Социальная няня». Такой поддержкой могут воспользоваться молодые семьи и одинокие родители до 35 лет, студенческие, многодетные семьи, семьи с невысоким доходом, а также семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Услуга предоставляется бесплатно. С начала года ею воспользовались 16 семей. Няня может приходить на дом или осуществлять присмотр за ребенком в организациях социального обслуживания. Предварительно заключается договор. Няня посещает семью два раза в неделю, продолжительность одного посещения — до трех часов. Это удобно, если матери необходимо отлучиться, например, к врачу или по личным делам. Материнство должно быть в удовольствие и в легкость, а мы с радостью позаботимся об этом, — рассказала заведующая Семейного МФЦ Ирина Кашперук.

Денис и Маргарита Ковалевы регулярно пользуются услугой няни. Супружеская пара воспитывает двух дочек — Алису, которой 7 лет и Стефанию, которой 1 год.

Няня приходит к нам домой и это очень удобно, потому что я могу отлучиться по делам. Например, старшую дочь свозить на кружки или забрать со школы, пока младшая Стефания дома с няней. Замечательная возможность для пар с детьми, мы довольны, — поделилась молодая мама Маргарита.

Обратиться за услугами соцняни и проката товаров можно по адресам Центра социальной помощи семье и детям:

  • ул. Пушкина, 18;
  • ул. Курчатова, 11;
  • ул. Умрихина, 3;
  • ул. Льва Толстого, 32;
  • ул. Пожарова, 28а.
Также прием ведется в Семейном МФЦ по адресу: ул. Дзигунского, 19. Подробная информация по телефону: +7 (8692) 54-21-99.  Мера поддержки доступна благодаря национальному проекту «Семья».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

СИ "Новости Крыма - КрымPRESС". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.