«Социальные няни» с начала года помогли 16 севастопольским семьям

Родители могут воспользоваться услугой кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3 лет «Социальная няня». Такой поддержкой могут воспользоваться молодые семьи и одинокие родители до 35 лет, студенческие, многодетные семьи, семьи с невысоким доходом, а также семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Услуга предоставляется бесплатно. С начала года ею воспользовались 16 семей. Няня может приходить на дом или осуществлять присмотр за ребенком в организациях социального обслуживания. Предварительно заключается договор. Няня посещает семью два раза в неделю, продолжительность одного посещения — до трех часов. Это удобно, если матери необходимо отлучиться, например, к врачу или по личным делам. Материнство должно быть в удовольствие и в легкость, а мы с радостью позаботимся об этом, — рассказала заведующая Семейного МФЦ Ирина Кашперук.

Денис и Маргарита Ковалевы регулярно пользуются услугой няни. Супружеская пара воспитывает двух дочек — Алису, которой 7 лет и Стефанию, которой 1 год.

Няня приходит к нам домой и это очень удобно, потому что я могу отлучиться по делам. Например, старшую дочь свозить на кружки или забрать со школы, пока младшая Стефания дома с няней. Замечательная возможность для пар с детьми, мы довольны, — поделилась молодая мама Маргарита.

Обратиться за услугами соцняни и проката товаров можно по адресам Центра социальной помощи семье и детям:

ул. Пушкина, 18;

ул. Курчатова, 11;

ул. Умрихина, 3;

ул. Льва Толстого, 32;

ул. Пожарова, 28а.

Также прием ведется в Семейном МФЦ по адресу: ул. Дзигунского, 19. Подробная информация по телефону: +7 (8692) 54-21-99. Мера поддержки доступна благодаря национальному проекту «Семья».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя