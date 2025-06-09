Социальные ценники: как севастопольские предпринимали соблюдают меморандум

За прошедшую неделю существенных повышений цен на базовые социально значимые товары в торговых сетях города не наблюдается. Об этом сообщила начальник управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Ксения Казанджиева. Специалисты отметили снижение цен на лук, свеклу и свежие огурцы. По поручению губернатора Михаила Развожаева департамент сельского хозяйства и потребительского рынка продолжает работу по еженедельному мониторингу цен и контроль за соблюдением условий меморандума о взаимопонимании. Сегодня рейд состоялся в магазине торговой сети «БУМ».

Условия выполнений меморандума, а это: наличие товаров, выделение их светло-синим ценником, размещение перечня товаров в «уголке покупателя» в торговой сети «БУМ» исполняются в полном объеме, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Ксению Казанджиеву.

Напомним, меморандум о взаимопонимании с региональными торговыми сетями был заключен по инициативе губернатора Михаила Развожаева с целью недопущения необоснованного роста цен и действует в городе с 2020 года. На 46 позиций базовых продовольственных и непродовольственных товаров установлена «нулевая» либо «минимальная» торговая наценка к отпускной цене. Участниками Меморандума в городе являются региональные торговые сети «Яблоко», «Фреш», «ПУД», «Лидер», «Дикий Мед», «7М Без цен», «5М Гурман», «4М», «БУМ», сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов «Уютстрой». Узнайте больше: В Ялте представители 10 стран подпишут документ об охране культурного наследия для ООН источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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