Социальные ценники: как севастопольские предпринимали соблюдают меморандум

Условия выполнений меморандума, а это: наличие товаров, выделение их светло-синим ценником, размещение перечня товаров в «уголке покупателя» в торговой сети «БУМ» исполняются в полном объеме, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Ксению Казанджиеву.
Напомним, меморандум о взаимопонимании с региональными торговыми сетями был заключен по инициативе губернатора Михаила Развожаева с целью недопущения необоснованного роста цен и действует в городе с 2020 года. На 46 позиций базовых продовольственных и непродовольственных товаров установлена «нулевая» либо «минимальная» торговая наценка к отпускной цене. Участниками Меморандума в городе являются региональные торговые сети «Яблоко», «Фреш», «ПУД», «Лидер», «Дикий Мед», «7М Без цен», «5М Гурман», «4М», «БУМ», сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов «Уютстрой».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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