Социальные услуги получают более 29 тысяч крымчан

Помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам республики оказывают работники 21 центра социального обслуживания населения. При уходе за тяжелобольными гражданами сотрудниками центров предоставляется комплекс социальных услуг с привлечением всех необходимых специалистов иных учреждений.

С начала 2024 года 29 тысяч крымчан пожилого возраста и инвалидов уже получили социальные услуги в 34 учреждениях социального обслуживания.

С начала года на дому обслужено 14,2 тысячи пожилых граждан, отделения дневного пребывания посетили 8,9 тысячи пожилых граждан, социальные услуги в стационарной форме получили более 2,2 тысячи человек. К сожалению, не все из них в силу возраста и состояния здоровья могут самостоятельно себя обслуживать и не у всех есть родные и близкие люди, чтобы помочь справиться с ежедневными заботами. В этом случае на помощь приходят социальные работники.

Социальные работники покупают продукты, лекарства и товары первой необходимости, оказывают содействие в приготовлении пищи, наводят порядок в помещениях, оплачивают услуги ЖКХ, сопровождают в медицинские учреждения и многое другое. Если пожилой человек любит читать, соцработник может оформить подписку на газету. А если зрение уже подводит, то социальный работник может прочитать или написать письмо.

Эта помощь очень важна. Но, как зачастую говорят сами получатели социальных услуг, не менее значим для них факт живого общения, возможность обсудить последние новости. Для многих соцработники уже стали родными людьми, а их визиты – радостными событиями.

Отделениями дневного пребывания центров проводится обширная работа по организации досуга граждан старшего поколения, приобщению к активному образу жизни, культурной деятельности, обучению компьютерной грамотности, что способствует сохранению активного долголетия. На базе отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов учреждений социального обслуживания организована работа 268 клубов и кружков, активно действует университет «третьего возраста».

В целом, социальное обслуживание от государства положена инвалидам, женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, не способным ухаживать за собой самостоятельно. Для получения услуг на дому можно обращаться в центры социального обслуживания населения по месту жительства.

Целевой показатель национального проекта «Демография» для республики «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов» запланирован в 2024 году на уровне 7,78 %. На текущий момент времени выполнение данного показателя составляет 5,85 %.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)