Социальный фонд 1 февраля проиндексирует социальные и страховые выплаты на 7,4%

С 1 февраля Социальный фонд индексирует на 7,4% ряд выплат, которые получают миллионы россиян. Размер повышения определен постановлением Правительства РФ на основе данных Росстата об уровне инфляции прошлого года. Это вторая волна массовых повышений с начала года после проведенной в январе индексации пенсий и изменения прожиточного минимума, по которому рассчитываются многие социальные выплаты и меры поддержки.

Прежде всего февральское повышение касается людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Перечисленные граждане дополнительно к пенсии получают так называемую ежемесячную денежную выплату. В феврале выплата, как и многие другие пособия, вырастет на 7,4%.

Вместе с ежемесячной денежной выплатой Социальный фонд индексирует входящую в нее компенсацию набора соцуслуг. По умолчанию набор предоставляют в натуральном виде бесплатными лекарствами и медизделиями, путевкой в санаторий или проездом на пригородных электричках. По желанию набор можно частично или полностью получать деньгами.

В феврале на 7,4% также будет проиндексирован материнский капитал. Максимальное повышение ждет родителей, которые пока ни разу не распоряжались его средствами. Для таких семей сумма вырастет на 43,4 тыс. рублей и составит более 630 тыс. рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат по сертификату, сумма вырастет на 57,4 тыс. рублей, до 833 тыс. рублей. Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, в феврале также будет проиндексирован остаток средств.

Кроме материнского капитала будут повышены и несколько других выплат семьям, в которых недавно появились дети. В частности, Социальный фонд увеличит ежемесячное пособие по уходу на ребенка до 1,5 лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, а также единовременное пособие по беременности и родам. Перечисленные выплаты, как и прочие, будут проиндексированы на 7,4%.

Все повышения Социальный фонд сделает беззаявительно, поэтому россиянам не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в новых проиндексированных размерах.

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индексации После

индексации Инвалидам I группы 4 957,95 5 324,84 Инвалидам II группы 3 540,76 3 802,78 Инвалидам III группы 2 834,40 3 044,15 Детям-инвалидам 3 540,76 3 802,78 Ветеранам боевых действий 3 896,19 4 184,51 Участникам Великой Отечественной войны 5 311,09 5 704,11 Инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами 7 081,49 7 605,52 Гражданам, подвергшимся воздействию радиации от 708,60 до 3 540,76 от 761,04 до 3 802,78 Героям РФ и СССР, полным кавалерам ордена Славы 83 496,41 89 675,14 Героям Труда РФ, Героям Соцтруда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы 61 566,28 66 122,18 Материнский капитал На первого ребенка 586 946,72 630 380,78 На второго ребенка 775 628,25 833 024,74 Доплата на второго ребенка 188 681,53 202 643,96 Пособия на детей Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка 22 909,03 24 604,30 Единовременное пособие при усыновлении ребенка от 8 лет, ребенка с инвалидностью или нескольких детей – братьев и сестер 175 043,67 187 996,90 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям от 8 591,47

до 17 182,94 от 9 227,24

до 18 454,48 Единовременное пособие по беременности и родам женщине, уволенной из-за ликвидации предприятия 859,08 922,65 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву 36 278,84 38 963,47 Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву 15 548,07 16 698,63 Прочие выплаты Компенсация набора социальных услуг 1 469,74 1 578,50 Выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации от 82,32

до 41 157,93 от 88,41

до 44 203,62 Социальное пособие на погребение 7 793,48 8 370,20 Максимальная единовременная выплата по травматизму или профзаболеванию 131 731,99 141 480,16 Максимальная ежемесячная выплата по травматизму или профзаболеванию 101 288,68 108 784,04 Ежемесячное пособие по травматизму или профзаболеванию 405 154,72 435 136,16