Социальный фонд назначает выплаты людям с инвалидностью беззаявительно

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Как и в большинстве стран, в России для людей с инвалидностью существует ряд мер поддержки государства, часть из которых предоставляет Социальный фонд России.

Фонд выплачивает людям с инвалидностью три вида пенсии: страховую, государственную и социальную.

Страховая пенсия назначается, если у человека с инвалидностью есть хотя бы один день трудового стажа. Сегодня такую пенсию получают 2,16 млн человек. Если человек с инвалидностью никогда не работал и у него нет стажа, Социальный фонд устанавливает социальную пенсию по инвалидности, которая сегодня назначена 2,25 млн человек. В основном ее получают дети-инвалиды.

Государственная пенсия по инвалидности полагается тем, кто получил инвалидность в результате военной службы, подготовки или выполнения космических полетов, из-за радиационных или техногенных катастроф. Сегодня эту пенсию получает 34,6 тыс. людей с инвалидностью.

Получатели страховой и социальной пенсий по инвалидности при определенных условиях (наличии пенсионных коэффициентов и стажа, достижении пенсионного возраста) переходят на страховую или социальную пенсии по старости, которые назначаются в равном или более высоком размере.

Право сразу на две пенсии, страховую по старости и государственную по инвалидности, есть у людей инвалидностью вследствие военной травмы и инвалидов Великой Отечественной войны. Таких пенсионеров на сегодняшний день 33,7 тыс. человек.

Практически все выплаты по инвалидности Социальный фонд назначает без заявления – по факту установления инвалидности. Решение о назначении пенсии принимается в течение 5 рабочих дней после появления в реестре информации об инвалидности. Продление пенсии также происходит беззаявительно, после того как бюро медико-социальной экспертизы загрузит в реестр информацию о переосвидетельствовании.

Помимо пенсий, Соцфонд предоставляет людям с инвалидностью ежемесячную денежную выплату, размер которой зависит от группы инвалидности, а также набор социальных услуг. Он включает в себя лекарства и медицинские изделия, путевку в санаторий и проезд на пригородных электричках. Если человек с инвалидностью не нуждается в этих услугах, он может полностью или частично получать набор деньгами. Ежемесячная денежная выплата также назначается людям с инвалидностью беззаявительно, с момента появления права.

Социальный фонд также обеспечивает людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации. С начала года 1,1 млн человек получили через фонд различные изделия в виде тростей, костылей, опор, поручней, кресел-колясок, протезов, ортезов, ортопедической обуви, абсорбирующего белья, подгузников и многого другого.

Выплаты Социального фонда предусмотрены не только для людей с инвалидностью, но и для тех, кто ухаживает за ними. Для неработающих трудоспособных граждан, ухаживающих за инвалидами первой группы, такая выплата сегодня составляет 1,2 тыс. рублей в месяц. Родителям, усыновителям и опекунам детей-инвалидов, инвалидов с детства первой группы выплачивается 10 тыс. рублей в месяц за осуществление ухода.

Семьи, у которых есть сертификат материнского капитала, могут использовать его для социальной адаптации и реабилитации детей-инвалидов. Сертификат позволяет родителям компенсировать расходы на специализированные товары, включая функциональные кресла, подъемники, кровати с регулировкой, компьютеры, тактильные дисплеи, клавиатуры…