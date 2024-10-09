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Социальный фонд предупреждает севастопольцев: участились случаи мошенничества

Социальный фонд предупреждает севастопольцев: участились случаи мошенничества

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:15 09.10.2024

Участились случаи телефонных звонков от злоумышленников, которые представляются сотрудниками Социального фонда. Они обещают увеличить пенсию или устранить ошибку в лицевом счете. Под предлогом помощи при записи на прием в клиентскую службу эти неизвестные люди просят продиктовать коды из СМС-сообщений, которые на деле открывают им доступ к персональным данным граждан. Напоминаем, никогда не называйте незнакомым людям паспортные данные, номер банковской карты, ПИН-код, СМС-код, пароль от личного кабинета. Напоминайте об этом близким и знакомым старшего поколения.

Специалисты отделения СФР по Севастополю могут звонить жителям, например, подавшим заявления на определенную выплату или пособие, с просьбой донести в клиентскую службу недостающие документы. Но при этом они не запрашивают по телефону никакую информацию, а приглашают граждан на прием в любую клиентскую службу ОСФР без талона, в любое время. Никогда не просят продиктовать пин-коды, банковские реквизиты, СНИЛС и т.д. Сотрудники Социального фонда не ходят по домам с услугами, проверками или опросами, а все сервисы по оформлению и перерасчету пенсий предоставляются бесплатно, — отмечают в пресс-службе ведомства. 

Как распознать мошенников?

  • сами выходят на связь (звонок, СМС, email);
  • говорят о деньгах (переводы на безопасный счет);
  • просят личные данные (номер карты, пароли, коды);
  • выводят из равновесия (пугают или, наоборот, обещают выгоду);
  • давят, требуют срочных действий.
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Если вы заметили один из признаков — это повод положить трубку.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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