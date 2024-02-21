Социальный фонд России вводит дополнительный день приема граждан

Социальный фонд расширяет график приема в своих клиентских службах по всей стране. Начиная с марта офисы фонда, помимо основного обслуживания по будням, будут принимать посетителей в дополнительный день – каждую последнюю субботу месяца.

Первым дополнительным днем приема станет 30 марта, которое в следующем месяце выпадает на последнюю субботу. В этот день, как и во все другие дополнительные дни обслуживания, Отделение СФР по г.Севастополю будет вести прием посетителей с 9 до 16 часов.

Введение еще одного дня работы фонда в течение месяца позволит улучшить клиентское обслуживание и повысит доступность сервисов СФР. Новый график будет особенно удобен работающим россиянам, поскольку они смогут обратиться за услугами в выходной день.

Информация о режиме работы регионального Отделения СФР с учетом дополнительного дня в ближайшее время появится во всех клиентских службах. Запись на прием в дополнительный день также будет открыта через электронный сервис Соцфонда. Уточнить актуальное расписание работы ближайшей клиентской службы с учетом всех изменений всегда можно по телефону контакт-центра 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный из любого региона России).

Отметим, что перед посещением клиентского офиса Социального фонда можно попробовать решить возникший вопрос через контакт-центр. Его операторы окажут помощь и постараются дистанционно предоставить необходимую информацию. Если без личного посещения не обойтись, записаться на прием можно через сервис предварительной записи.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю