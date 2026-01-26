Соцконтракт в Севастополе помогает жителям города открыть свое дело

В Севастополе социальный контракт — это действенный инструмент поддержки, который помогает гражданам кардинально изменить свою жизнь, открыть собственное дело, найти работу и обеспечить долгосрочную стабильность для своих семей.
Право на заключение социального контракта имеют жители Севастополя, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе (19 318 рублей). В приоритетном порядке поддержку получают многодетные семьи, семьи с детьми, участники специальной военной операции и члены их семей.
Для ветеранов СВО, признанных безработными, предусмотрена возможность заключения социального контракта на ведение предпринимательской деятельности. Таким же правом могут воспользоваться супруги ветеранов — инвалидов I или II группы в случае отказа самого ветерана от данной меры поддержки. При этом нуждаемость не учитывается — среднедушевой доход семьи не оценивается.
Программа действительно направлена на поддержку малоимущих граждан. Однако ее ключевая задача — стимулировать активные действия для преодоления сложных жизненных обстоятельств. Это не просто выплата, а инвестиция в собственные силы человека», — подчеркнула начальник отдела по сопровождению социального контракта департамента труда и социальной защиты населения Диана Якушкина.
Департамент труда и социальной защиты населения по направлению осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности выплачивает до 350 тысяч рублей (размер выплаты зависит от расчетов, представленных в бизнес-плане), в том числе:
• не более 10% — на компенсацию расходов, связанных с подготовкой и оформлением разрешительной документации, приобретением программного обеспечения и (или) неисключительных прав на программное обеспечение и т. д.;
• до 15% — на принятие имущественных обязательств, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности;
• до 5% — на размещение и (или) продвижение продукции (товаров, работ, услуг) на торговых площадках в сети Интернет и сервисах размещения объявлений, а также в социальных сетях.
Оставшаяся часть денежной выплаты (или вся сумма при отсутствии указанных расходов) может быть направлена на приобретение основных средств и материально-производственных запасов, необходимых для ведения предпринимательской деятельности.
Пример того, как социальный контракт меняет жизнь к лучшему, — история Дарьи Резниченко, мамы троих детей и профессионального фотографа с более чем семилетним стажем.
В сфере визажа и фотографии я работаю уже давно и искренне люблю свое дело. В прошлом году узнала о возможности поддержать бизнес через социальный контракт, подготовила необходимые документы и составила бизнес-план. Благодаря программе я приобрела новую профессиональную камеру, ноутбук для обработки снимков и материалы для пленочной фотографии, которой увлекаюсь уже три года, — поделилась Дарья.
Основные направления ее творчества — материнство, беременность и женский портрет. С помощью средств социального контракта она смогла не только обновить техническую базу, но и вывести свое дело на новый уровень, увеличив доход и превратив любимое занятие в надежный источник благополучия для семьи.
Подать заявление на заключение социального контракта можно через Госуслуги, в департамент труда и социальной защиты населения (улица Руднева, 40, кабинет 405) или в МФЦ.
Срок заключения социального контракта составляет от 3 до 12 месяцев в зависимости от выбранного направления.
Сроки социального контракта по направлениям:
• поиск работы — до 9 месяцев;
• осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности — до 12 месяцев;
• ведение личного подсобного хозяйства — до 12 месяцев;
• иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации — до 6 месяцев.
С подробной информацией о социальном контракте можно ознакомиться на официальном сайте департамента труда и социальной защиты населения.
Такая мера реализуется в рамках нацпроекта «Семья».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя