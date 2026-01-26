Соцконтракт в Севастополе помогает жителям города открыть свое дело

В Севастополе социальный контракт — это действенный инструмент поддержки, который помогает гражданам кардинально изменить свою жизнь, открыть собственное дело, найти работу и обеспечить долгосрочную стабильность для своих семей.

Право на заключение социального контракта имеют жители Севастополя, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе (19 318 рублей). В приоритетном порядке поддержку получают многодетные семьи, семьи с детьми, участники специальной военной операции и члены их семей.

Для ветеранов СВО, признанных безработными, предусмотрена возможность заключения социального контракта на ведение предпринимательской деятельности. Таким же правом могут воспользоваться супруги ветеранов — инвалидов I или II группы в случае отказа самого ветерана от данной меры поддержки. При этом нуждаемость не учитывается — среднедушевой доход семьи не оценивается.

Программа действительно направлена на поддержку малоимущих граждан. Однако ее ключевая задача — стимулировать активные действия для преодоления сложных жизненных обстоятельств. Это не просто выплата, а инвестиция в собственные силы человека», — подчеркнула начальник отдела по сопровождению социального контракта департамента труда и социальной защиты населения Диана Якушкина.

Департамент труда и социальной защиты населения по направлению осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности выплачивает до 350 тысяч рублей (размер выплаты зависит от расчетов, представленных в бизнес-плане), в том числе: