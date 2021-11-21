Совбез РФ: возрастают риски провокаций «на крымском направлении»

Риски проведения провокаций «на крымском направлении» (в том числе в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Черном и Азовском морях) украинскими спецслужбами и радикальными организациями в последнее время увеличились. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.

По его мнению, власть на Украине в результате госпереворота «уже который год удерживают люди, исповедующие радикальный национализм» и русофобию, а также «безосновательно объявившие из собственных конъюнктурных соображений» Россию «агрессором». Он добавил, что на оперативную обстановку на российско-украинском участке госграницы этот фактор, безусловно, оказывает крайне негативное влияние.

По его словам, также отмечается рост трансграничной преступности, которая связана с организацией каналов незаконного перемещения взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и контрабандой наркотиков, грузов, товаров и горюче-смазочных материалов.

Продолжается деструктивная деятельность украинских властей по оказанию негативного информационного воздействия на россиян, проживающих в Республике Крым и других приграничных регионах РФ, — отметил Гребенкин.

Он добавил, что это, в том числе происходит с помощью распространения через различные медийные ресурсы недостоверной и искаженной информации о внешней и внутренней политике России.