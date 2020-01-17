"Совершенно случайно" на прогулке нашёл наркотики... Инцидент в Красноперекопске

На территории обслуживаемого участка уполномоченными участковыми полиции МО МВД России «Красноперекопский» был задержан 22-летний ранее судимый местный житель. В ходе личного досмотра у мужчины стражи порядка в кармане его одежды в присутствии понятых обнаружили и изъяли сверток с порошком.

Со слов задержанного, ему было известно о бесконтактном способе приобретения наркотиков. Ранее он приобретал запрещенное вещество посредством закладок — через сети Интернет. В этот раз, прогуливаясь, случайно увидел черный сверток, который сразу же поднял и спрятал в задний карман своих брюк. Согласно заключению эксперта, изъятое у гражданина является синтетическим наркотиком, так называемой «солью», — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.

Отделом дознания МО МВД России «Красноперекопский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.