Совет Федерации одобрил закон об электронных трудовых книжках

Совет Федерации одобрил пакет законов о введении электронных трудовых книжек на пленарном заседании в среду.

В Трудовой кодекс внесены поправки, позволяющие работнику получать сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме. Данные можно получить у работодателя, в МФЦ, в Пенсионном фонде или на портале госуслуг. В случае выявления работником неверной или неполной информации работодатель по письменному заявлению обязан исправить или дополнить такие сведения и представить их для хранения в информационных ресурсах ПФР. Кроме того, на работодателей возлагается обязанность уведомить по 30 июня 2020 года включительно каждого работника в письменной форме об этих изменениях в законодательстве, — сообщает «Российская газета» .

Сам работник может выбрать, в каком виде будет дальше вестись его трудовая книжка — электронном или бумажном. Свое решение он должен донести до работодателя, подав заявление до 31 декабря 2020 года. По умолчанию работодатель продолжает вести бумажный документ.

Формирование сведений о трудовой деятельности тех, кто впервые поступает на работу после 31 декабря 2020 года, будет осуществляться в электронном виде, бумажные трудовые книжки заводить не будут.