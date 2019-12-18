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Очередная реформа от Правительства РФ - отмена трудовых книжек
фото: открытые источники

Совет Федерации одобрил закон об электронных трудовых книжках

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:57 18.12.2019

Совет Федерации одобрил пакет законов о введении электронных трудовых книжек на пленарном заседании в среду.

В Трудовой кодекс внесены поправки, позволяющие работнику получать сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме. Данные можно получить у работодателя, в МФЦ, в Пенсионном фонде или на портале госуслуг. В случае выявления работником неверной или неполной информации работодатель по письменному заявлению обязан исправить или дополнить такие сведения и представить их для хранения в информационных ресурсах ПФР. Кроме того, на работодателей возлагается обязанность уведомить по 30 июня 2020 года включительно каждого работника в письменной форме об этих изменениях в законодательстве, — сообщает «Российская газета».

Сам работник может выбрать, в каком виде будет дальше вестись его трудовая книжка — электронном или бумажном. Свое решение он должен донести до работодателя, подав заявление до 31 декабря 2020 года. По умолчанию работодатель продолжает вести бумажный документ.

Формирование сведений о трудовой деятельности тех, кто впервые поступает на работу после 31 декабря 2020 года, будет осуществляться в электронном виде, бумажные трудовые книжки заводить не будут.

Источник: «Российская газета»

Совет Федерации одобрил закон об электронных трудовых книжках

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