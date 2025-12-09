Совет крымчанам: что делать при обнаружении подозрительных предметов?

В случаях обнаружения взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо:
- немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в дежурные службы МВД, ФСБ, МЧС, оперативному дежурному администрации муниципального образования;
- исключить использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, способных вызвать срабатывание радиовзрывателя;
- не подходить к обнаруженному предмету, не трогать его руками и не подпускать к нему других лиц;
- дождаться прибытия представителей правоохранительных органов;
- указать место нахождения подозрительного предмета.
- категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом.
- не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи такого предмета.
- необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в полицию или иные компетентные органы.
В общественном транспорте — если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте:
1. Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить.
2. Если её хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.
В подъезде жилого дома — если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома:
1. Спросите у соседей. Возможно, он принадлежит им.
2. Если владелец предмета не установлен – немедленно сообщите о находке в компетентные органы.
В учреждении — если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, организации:
1. Немедленно сообщите о находке администрации или охране учреждения.
2. Зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного предмета.
3. Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного предмета и опасной зоны.
4. Дождитесь прибытия представителей компетентных органов, укажите место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
5. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо знать о случившемся.
Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. На наличие взрывного устройства, других опасных предметов могут указывать следующие признаки:
Признаки взрывного устройства:
— Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в пакете, либо торчащие из пакета.
— Шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.). Это может быть тиканье часов, щелчки и т.п.
— Наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек).
— Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;
— Необычное размещение предмета;
— Наличие предмета, несвойственного для данной местности;
— Специфический запах, несвойственный для данной местности.
Контактные телефоны дежурных служб:
— Единая диспетчерская служба в Республике Крым – 112;
— УМВД России по Республике Крым — (3652) 734-613, (102);
— УФСБ России по Республике Крым — (3652) 771-020, 771-030;
— ГУ МЧС России по Республике Крым — (3652) 550-901, 500-904;
— аппарат АТК в Республике Крым — (3652) 544-420.
источник: пресс-служба администрации Ялты
