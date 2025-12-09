Совет крымчанам: что делать при обнаружении подозрительных предметов?

В случаях обнаружения взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо:

немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в дежурные службы МВД, ФСБ, МЧС, оперативному дежурному администрации муниципального образования;

исключить использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, способных вызвать срабатывание радиовзрывателя;

не подходить к обнаруженному предмету, не трогать его руками и не подпускать к нему других лиц;

дождаться прибытия представителей правоохранительных органов;

указать место нахождения подозрительного предмета.

категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом.

не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи такого предмета.

необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в полицию или иные компетентные органы.

В общественном транспорте — если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте:

1. Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить.

2. Если её хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.

В подъезде жилого дома — если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома:

1. Спросите у соседей. Возможно, он принадлежит им.

2. Если владелец предмета не установлен – немедленно сообщите о находке в компетентные органы.

В учреждении — если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, организации:

1. Немедленно сообщите о находке администрации или охране учреждения.

2. Зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного предмета.

3. Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного предмета и опасной зоны.

4. Дождитесь прибытия представителей компетентных органов, укажите место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.

5. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо знать о случившемся.

Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. На наличие взрывного устройства, других опасных предметов могут указывать следующие признаки:

Признаки взрывного устройства:

— Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в пакете, либо торчащие из пакета.

— Шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.). Это может быть тиканье часов, щелчки и т.п.

— Наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек).

— Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;

— Необычное размещение предмета;

— Наличие предмета, несвойственного для данной местности;

— Специфический запах, несвойственный для данной местности.

Контактные телефоны дежурных служб:

— Единая диспетчерская служба в Республике Крым – 112;

— УМВД России по Республике Крым — (3652) 734-613, (102);

— УФСБ России по Республике Крым — (3652) 771-020, 771-030;

— ГУ МЧС России по Республике Крым — (3652) 550-901, 500-904;

— аппарат АТК в Республике Крым — (3652) 544-420.

источник: пресс-служба администрации Ялты